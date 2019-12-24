Герои и антигерои Израиля 2019 года. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2019 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.

"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

Выбор героев и антигероев 2019 года. Принять участие в опросе

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2019 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.

Многие читатели предлагали в качестве номинантов в категории "герой" или "антигерой" года в Израиле двух политиков: Биньямина Нетаниягу и Авигдора Либермана. По нашим правилам, одни и те же имена не могут быть указаны в разных номинациях, поэтому Нетаниягу и Либерман включены в число номинантов в категории "Человек года. Политика". Голосуя по данной категории, вы можете выразить свое отношение к этим политикам.

Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

Голосование в 2019 году проводится по следующим номинациям:

1) Герой года в мире,

2) Антигерой года в мире,

3) Герой года в Израиле,

4) Антигерой года в Израиле,

5) Человек года. Политика,

6) Человек года. Экономика,

7) Армия и службы безопасности,

8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура,

10) Современные технологии,

11) Человек года. Спорт,

12) Событие года в мире,

13) Событие года в Израиле,

14) Потеря года в мире,

15) Потеря года в Израиле.



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НОМИНАНТЫ

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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании, лидер консерваторов и друг Израиля, одержавший убедительную победу на выборах

Дональд Трамп – президент США, признавший Голанские высоты израильской территорией и подтвердивший законность еврейских поселений в Иудее и Самарии

Грета Тунберг – шведская школьница, привлекающая внимание к проблемам экологии от лица подрастающего поколения

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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Анджей Дуда – президент Польши, возложивший на главу МИД Израиля вину за рост антисемитских настроений в стране

Касем Сулеймани – командующий иранскими "Силами Кудс", создающий в Сирии плацдарм для нападения на Израиль

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, поддерживающий ХАМАС и начавший войну против курдов в Сирии

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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Авихай Мандельблит – юридический советник правительства, предъявивший обвинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу

Реувен Ривлин – президент Израиля, пытающийся быть "отцом и дедом" для всех израильтян

Рон Хульдаи – мэр Тель-Авива, по инициативе которого в Гуш-Дане были введены субботние автобусы

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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ошрат Котлер – тележурналистка, заявившая: "Мы посылаем наших детей в армию, на территории, а получаем обратно зверей. Таковы результаты оккупации"

Эфи Навэ – бывший глава коллегии адвокатов, которому будут предъявлены обвинения в получении взяток и обмане общественного доверия

Гонен Сегев – бывший министр и депутат Кнессета, приговоренный к 11 годам тюрьмы за шпионаж

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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Бени Ганц – лидер блока "Кахоль Лаван", бывший начальник генштаба и новичок в политике, дважды в этом году не проигравший на выборах Нетаниягу

Авигдор Либерман – лидер НДИ, не поддержавший ни праворелигиозный, ни левоцентристский блок, настаивая на широком правительстве национального единства

Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда", рекордный срок занимающий пост премьер-министра и продолжающий руководить страной, несмотря на предъявленные ему обвинения

Гидеон Саар – бывший министр, бросивший вызов Нетаниягу на выборах в "Ликуде"

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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Арнон Бен-Давид – председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит"), который вывел из кризиса Ашдодский порт

Абир Кара – основатель страницы "Я Шульман" в Facebook, объединившей 163 тысячи предпринимателей

Рони Хизкиягу – главный аудитор министерства финансов, взявший под контроль все госрасходы в условиях отсутствия утвержденного госбюджета

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7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Copterpix – компания, созданная бывшими военными, выигравшая конкурс на поставку мультикоптеров ЦАХАЛу

Разведчики и саперы ЦАХАЛа, обнаружившие и уничтожившие туннели "Хизбаллы" около границы с Ливаном

Подполковник Г. – первая женщина, ставшая командиром эскадрильи в ЦАХАЛе

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8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

Лиран Кармель – профессор, группа которого на основании анализа остатков ДНК возрастом 70 тысяч лет восстановить генетический профиль девушки из Денисовской пещеры

Малка Коэн-Армон – профессор, руководитель группы исследователей, разработавшей новый метод лечения рака поджелудочной железы

Янив Эрлих – профессор, руководитель группы исследователей, разработавшей новый способ хранения информации в ДНК

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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА

Рубен Гальего – писатель, автор книг "Белое на черном", "Я сижу на берегу", "Вечный гость", живущий в Ашкелоне

"Гефилте Драйв" – неоклезмерская музыкальная группа, исполняющая песни на идише, иврите и русском языках

Аркадий Коган – режиссёр, снявший документальный фильм "От рабства к свободе" о Натане Щаранском

Надав Лапид – израильский режиссер, фильм которого "Синонимы" получил гран-при Берлинского кинофестиваля и множество других наград

"Шалва" – израильский музыкальный коллектив, состоящий из музыкантов с различными видами физических ограничений, отказавшийся участвовать в "Евровидении"

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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Aleph Farms – компания, начавшая выращивать говядину на Международной космической станции

Habana Labs – разработчик микропроцессоров для аппаратного ускорения алгоритмов искусственного интеллекта (куплена Intel за 2 млрд долларов)

Mellanox – производитель телекоммуникационного оборудования (куплена Nvidia за 6,9 млрд долларов)

Watergen – разработчик установки по добыче воды из воздуха, которые покупают во всем мире

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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Линой Ашрам, художественная гимнастика – медали чемпионатов мира и Европы, "золото" Европейских игр

Владислав Быканов, шорт-трек – "серебро" чемпионата Европы

Артем Долгопят, гимнастика – "серебро" чемпионатов Европы и мира

Анастасия Кирилюк, ушу – "золото" чемпионата мира

Саги Муки, дзюдо – "золото" чемпионата мира, "золото" Европейских игр

Юлия Сачкова, кикбоксинг – "золото" чемпионата мира

Катя Спичаков, виндсерфинг – "серебро" чемпионата мира

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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Выход США и Израиля из UNESCO

Политический кризис в Венесуэле

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии, которое привело к приостановке использования самолетов этой модели

Решение Антидопингового агентства WADA лишить Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины

Ликвидация основателя "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади

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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Повторяющиеся парламентские выборы

Падение космического аппарата "Берешит" на поверхность Луны

"Евровидение-2019" в Тель-Авиве

Массовые протесты представителей эфиопской общины

Процесс по делу Наамы Иссахар (Иссасхар), проходящий в России

Возвращение останков военнослужащего Захарии Баумеля

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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Владимир Буковский – правозащитник, писатель (СССР, Великобритания)

Алексей Булдаков – актер (Россия)

Элина Быстрицкая – актриса (Россия)

Карел Готт – певец (Чехия)

Георгий Данелия – режиссер (Грузия, Россия)

Децл (Кирилл Толмацкий) – рэпер (Россия)

Сергей Доренко – журналист (Россия)

Марк Захаров – режиссер (Россия)

Сергей Захаров – певец (СССР, Украина, Россия)

Жуан Жилберту – музыкант, основатель стиля босса-нова (Бразилия)

Елена Касьян – писательница, автор песен (Украина)

Крис Кельми – певец (Россия)

Карл Лагерфельд – модельер (Германия, Франция)

Мишель Легран – композитор (Франция, США)

Алексей Леонов – космонавт, художник (СССР, Россия)

Юрий Лужков – бывший мэр Москвы (Россия)

Игорь Малашенко – один из основателей НТВ (Россия)

Вилли Токарев – певец (СССР, США, Россия)

Марлен Хуциев – режиссер (СССР, Грузия, Россия)

Владимир Этуш Владимир Этуш – актер (СССР, Россия)

Сергей Юрский – актер (СССР, Россия)

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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Моше Аренс – бывший министр иностранных дел и обороны

Йона Атари – певица

Шломо Бар Шавит – актер

Рашель Гедалева – певица и экскурсовод

Александр Гентелев – кинодокументалист

Владимир Гитин – литературовед

Леонид Колганов – писатель

Геула Коэн – политик и общественный деятель

Мальва Ланда – правозащитница

Нехама Ривлин – супруга президента Израиля

Семен Розенфельд – последний выживший в восстании в Собиборе

Михаил Хейфец – писатель, журналист, правозащитник

Михаил Юдсон – писатель, редактор

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Выбор героев и антигероев 2019 года. Принять участие в опросе