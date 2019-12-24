Герои и антигерои Израиля 2019 года. Голосование на NEWSru.co.il
Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2019 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.
Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.
"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").
При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.
Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.
Выбор героев и антигероев 2019 года. Принять участие в опросе
При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2019 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).
Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.
Многие читатели предлагали в качестве номинантов в категории "герой" или "антигерой" года в Израиле двух политиков: Биньямина Нетаниягу и Авигдора Либермана. По нашим правилам, одни и те же имена не могут быть указаны в разных номинациях, поэтому Нетаниягу и Либерман включены в число номинантов в категории "Человек года. Политика". Голосуя по данной категории, вы можете выразить свое отношение к этим политикам.
Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.
Голосование в 2019 году проводится по следующим номинациям:
1) Герой года в мире,
2) Антигерой года в мире,
3) Герой года в Израиле,
4) Антигерой года в Израиле,
5) Человек года. Политика,
6) Человек года. Экономика,
7) Армия и службы безопасности,
8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура,
10) Современные технологии,
11) Человек года. Спорт,
12) Событие года в мире,
13) Событие года в Израиле,
14) Потеря года в мире,
15) Потеря года в Израиле.
...
НОМИНАНТЫ
...
1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании, лидер консерваторов и друг Израиля, одержавший убедительную победу на выборах
Дональд Трамп – президент США, признавший Голанские высоты израильской территорией и подтвердивший законность еврейских поселений в Иудее и Самарии
Грета Тунберг – шведская школьница, привлекающая внимание к проблемам экологии от лица подрастающего поколения
...
2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Анджей Дуда – президент Польши, возложивший на главу МИД Израиля вину за рост антисемитских настроений в стране
Касем Сулеймани – командующий иранскими "Силами Кудс", создающий в Сирии плацдарм для нападения на Израиль
Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, поддерживающий ХАМАС и начавший войну против курдов в Сирии
...
3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Авихай Мандельблит – юридический советник правительства, предъявивший обвинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу
Реувен Ривлин – президент Израиля, пытающийся быть "отцом и дедом" для всех израильтян
Рон Хульдаи – мэр Тель-Авива, по инициативе которого в Гуш-Дане были введены субботние автобусы
...
4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Ошрат Котлер – тележурналистка, заявившая: "Мы посылаем наших детей в армию, на территории, а получаем обратно зверей. Таковы результаты оккупации"
Эфи Навэ – бывший глава коллегии адвокатов, которому будут предъявлены обвинения в получении взяток и обмане общественного доверия
Гонен Сегев – бывший министр и депутат Кнессета, приговоренный к 11 годам тюрьмы за шпионаж
...
5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА
Бени Ганц – лидер блока "Кахоль Лаван", бывший начальник генштаба и новичок в политике, дважды в этом году не проигравший на выборах Нетаниягу
Авигдор Либерман – лидер НДИ, не поддержавший ни праворелигиозный, ни левоцентристский блок, настаивая на широком правительстве национального единства
Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда", рекордный срок занимающий пост премьер-министра и продолжающий руководить страной, несмотря на предъявленные ему обвинения
Гидеон Саар – бывший министр, бросивший вызов Нетаниягу на выборах в "Ликуде"
...
6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА
Арнон Бен-Давид – председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит"), который вывел из кризиса Ашдодский порт
Абир Кара – основатель страницы "Я Шульман" в Facebook, объединившей 163 тысячи предпринимателей
Рони Хизкиягу – главный аудитор министерства финансов, взявший под контроль все госрасходы в условиях отсутствия утвержденного госбюджета
...
7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Copterpix – компания, созданная бывшими военными, выигравшая конкурс на поставку мультикоптеров ЦАХАЛу
Разведчики и саперы ЦАХАЛа, обнаружившие и уничтожившие туннели "Хизбаллы" около границы с Ливаном
Подполковник Г. – первая женщина, ставшая командиром эскадрильи в ЦАХАЛе
...
8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Лиран Кармель – профессор, группа которого на основании анализа остатков ДНК возрастом 70 тысяч лет восстановить генетический профиль девушки из Денисовской пещеры
Малка Коэн-Армон – профессор, руководитель группы исследователей, разработавшей новый метод лечения рака поджелудочной железы
Янив Эрлих – профессор, руководитель группы исследователей, разработавшей новый способ хранения информации в ДНК
...
9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА
Рубен Гальего – писатель, автор книг "Белое на черном", "Я сижу на берегу", "Вечный гость", живущий в Ашкелоне
"Гефилте Драйв" – неоклезмерская музыкальная группа, исполняющая песни на идише, иврите и русском языках
Аркадий Коган – режиссёр, снявший документальный фильм "От рабства к свободе" о Натане Щаранском
Надав Лапид – израильский режиссер, фильм которого "Синонимы" получил гран-при Берлинского кинофестиваля и множество других наград
"Шалва" – израильский музыкальный коллектив, состоящий из музыкантов с различными видами физических ограничений, отказавшийся участвовать в "Евровидении"
...
10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Aleph Farms – компания, начавшая выращивать говядину на Международной космической станции
Habana Labs – разработчик микропроцессоров для аппаратного ускорения алгоритмов искусственного интеллекта (куплена Intel за 2 млрд долларов)
Mellanox – производитель телекоммуникационного оборудования (куплена Nvidia за 6,9 млрд долларов)
Watergen – разработчик установки по добыче воды из воздуха, которые покупают во всем мире
...
11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ
Линой Ашрам, художественная гимнастика – медали чемпионатов мира и Европы, "золото" Европейских игр
Владислав Быканов, шорт-трек – "серебро" чемпионата Европы
Артем Долгопят, гимнастика – "серебро" чемпионатов Европы и мира
Анастасия Кирилюк, ушу – "золото" чемпионата мира
Саги Муки, дзюдо – "золото" чемпионата мира, "золото" Европейских игр
Юлия Сачкова, кикбоксинг – "золото" чемпионата мира
Катя Спичаков, виндсерфинг – "серебро" чемпионата мира
...
12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Выход США и Израиля из UNESCO
Политический кризис в Венесуэле
Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии, которое привело к приостановке использования самолетов этой модели
Решение Антидопингового агентства WADA лишить Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины
Ликвидация основателя "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади
...
13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Повторяющиеся парламентские выборы
Падение космического аппарата "Берешит" на поверхность Луны
"Евровидение-2019" в Тель-Авиве
Массовые протесты представителей эфиопской общины
Процесс по делу Наамы Иссахар (Иссасхар), проходящий в России
Возвращение останков военнослужащего Захарии Баумеля
...
14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ
Владимир Буковский – правозащитник, писатель (СССР, Великобритания)
Алексей Булдаков – актер (Россия)
Элина Быстрицкая – актриса (Россия)
Карел Готт – певец (Чехия)
Георгий Данелия – режиссер (Грузия, Россия)
Децл (Кирилл Толмацкий) – рэпер (Россия)
Сергей Доренко – журналист (Россия)
Марк Захаров – режиссер (Россия)
Сергей Захаров – певец (СССР, Украина, Россия)
Жуан Жилберту – музыкант, основатель стиля босса-нова (Бразилия)
Елена Касьян – писательница, автор песен (Украина)
Крис Кельми – певец (Россия)
Карл Лагерфельд – модельер (Германия, Франция)
Мишель Легран – композитор (Франция, США)
Алексей Леонов – космонавт, художник (СССР, Россия)
Юрий Лужков – бывший мэр Москвы (Россия)
Игорь Малашенко – один из основателей НТВ (Россия)
Вилли Токарев – певец (СССР, США, Россия)
Марлен Хуциев – режиссер (СССР, Грузия, Россия)
Владимир Этуш Владимир Этуш – актер (СССР, Россия)
Сергей Юрский – актер (СССР, Россия)
...
15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Моше Аренс – бывший министр иностранных дел и обороны
Йона Атари – певица
Шломо Бар Шавит – актер
Рашель Гедалева – певица и экскурсовод
Александр Гентелев – кинодокументалист
Владимир Гитин – литературовед
Леонид Колганов – писатель
Геула Коэн – политик и общественный деятель
Мальва Ланда – правозащитница
Нехама Ривлин – супруга президента Израиля
Семен Розенфельд – последний выживший в восстании в Собиборе
Михаил Хейфец – писатель, журналист, правозащитник
Михаил Юдсон – писатель, редактор
...
Выбор героев и антигероев 2019 года. Принять участие в опросе