Израильского араба, жившего в Калькилии, обвиняют в убийстве 6-летнего сына

В четверг, 23 февраля, израильская прокуратура передала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против 33-летнего израильского араба, который состоял в браке с палестинской арабкой и проживал с двумя маленькими детьми от первого брака (6 и 7 лет) в Калькилии.

Этот мужчина обвиняется в непредумышленном убийстве своего младшего сына, а также в неоднократных жестоких избиениях собственных детей, пишут израильский сайт Ynet и палестинское агентство Maan.

Схожие обвинения палестинская прокуратура должна предъявить мачехе этих детей.

Судя по публикуемой информации, матерью детей была подданная королевства Иордания. До июня 2016 года дети жили с матерью, но прошлым летом переехали в дом отца.

В тексте обвинительного заключения сказано, что после переезда в отцовский дом в Калькилии этих детей заставляли спать на крыше, они нигде не учились, не ходили ни на какие кружки и не получали должного ухода. При этом детей часто избивали, в том числе с применением различных предметов. Есть свидетельства, согласно которым отец пытался заставить своих детей выпить ядовитое вещество, чтобы они умерли, он также, по всей видимости преднамеренно, однажды придавил колесом автомобиля ногу одного из сыновей. Сообщается, что мачеха, в свою очередь, связывала пасынков (в том числе липкой лентой) и избивала их.

Кто был непосредственным виновником гибели младшего из сыновей, пока неясно. Известно, что 9 января 2017 года 6-летний мальчик упал и вскоре умер. По мнению экспертов, причиной смерти стали побои или сильный удар при падении.

Сообщается также, что мачеха требовала, чтобы оставшийся в живых ребенок говорил, что его брат просто упал во время игры, и что взрослые к этому происшествию непричастны.

Израильская полиция попросила прокуратуру о продлении задержания отца до окончания судебного разбирательства.

Имена обвиняемых и их жертв не публикуются.





