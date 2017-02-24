24 февраля 2017 г.
последняя новость: 18:38
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:00 Арабы забросали камнями израильских военнослужащих на границе с сектором Газы
17:32 Палестинские демонстранты учинили беспорядки в Хевроне
16:56 Ссора между двумя водителями привела к смерти одного из них
16:25 В воскресенье школьники севера страны примут участие в демонстрации протеста
15:40 Либерман: Совет по правам человека – это Совет ненависти к Израилю
14:09 В соцсетях обсуждают лотерею среди детей, одетых к Пуриму "как Эльор Азария"
13:44 17 марафонцам потребовалась медицинская помощь, двое – в тяжелом состоянии
12:46 В районе Эшколь тяжело ранен велосипедист
12:21 Комиссариат ООН по правам человека: приговор Азарии слишком мягкий
11:52 Задержан взломщик, бравший на дело 9-летнего сына
В Израиле

Палестинские демонстранты учинили беспорядки в Хевроне

время публикации: 17:32 | последнее обновление: 18:38 блог версия для печати фото
Палестинские демонстранты учинили беспорядки в Хевроне
Палестинские демонстранты учинили беспорядки в Хевроне
Палестинские демонстранты учинили беспорядки в Хевроне

В Хевроне военнослужащие Армии обороны Израиля применили слезоточивый газ и шумовые гранаты для прекращения беспорядков, учиненных сотнями палестинских демонстрантов по случаю 23-й годовщины теракта в Пещере Патриархов.

Сведений о пострадавших не поступало, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Демонстранты требовали "ликвидировать гетто" в сердце Хеврона, открыть улицу Шухада, закрытую в 2010 году, и "выдворить еврейских поселенцев", сообщает сайт "Маан". Также хевронские арабы выражали протест против поддержки Израиля президентом США Дональдом Трампом, швыряя ботинки в его портрет.

Вместе с палестинскими арабами в акции протеста принимали участие левые израильские активисты. Участники акции протеста надели красные толстовки с изображением белых голубей.

Напомним, что 25 февраля 1994 года израильский врач американского происхождения Барух Гольдштейн открыл огонь из автомата по молившимся в мечети Ибрагима (в Пещере Патриархов) мусульманам. Он убил 29 и ранил более 150 человек, после чего был убит.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 18 февраля 2017 г.
Пятничные протесты в ПА: против забора и в память о жертвах Гольдштейна. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 февраля 2017 г.
Попытка теракта в Хевроне, пострадавших нет
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 9 февраля 2017 г.
Арабы устроили акцию протеста в "сердце Хеврона". Фоторепортаж







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 24 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017