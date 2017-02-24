Палестинские демонстранты учинили беспорядки в Хевроне

В Хевроне военнослужащие Армии обороны Израиля применили слезоточивый газ и шумовые гранаты для прекращения беспорядков, учиненных сотнями палестинских демонстрантов по случаю 23-й годовщины теракта в Пещере Патриархов.

Сведений о пострадавших не поступало, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Демонстранты требовали "ликвидировать гетто" в сердце Хеврона, открыть улицу Шухада, закрытую в 2010 году, и "выдворить еврейских поселенцев", сообщает сайт "Маан". Также хевронские арабы выражали протест против поддержки Израиля президентом США Дональдом Трампом, швыряя ботинки в его портрет.

Вместе с палестинскими арабами в акции протеста принимали участие левые израильские активисты. Участники акции протеста надели красные толстовки с изображением белых голубей.

Напомним, что 25 февраля 1994 года израильский врач американского происхождения Барух Гольдштейн открыл огонь из автомата по молившимся в мечети Ибрагима (в Пещере Патриархов) мусульманам. Он убил 29 и ранил более 150 человек, после чего был убит.