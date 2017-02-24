25 нелегалов проникли в Израиль через иорданскую границу

Группа из 25 нелегалов сумела пересечь заграждения на иордано-израильской границе, проникнуть на территорию Израиля и уйти от военных патрулей.

Инцидент произошел на минувшей неделе. Нелегалы, судя по всему – граждане Турции и Китая, желавшие работать в Израиле, были замечены только через несколько минут после пересечения границы.

Как сообщает Первый канал ИТВ, после обнаружения нелегалов по тревоге были подняты крупные сила ЦАХАЛа и полиции, однако поймать им удалось только одного из нарушителей, который к тому времени уже успел добраться до Эйлата.

Иорданская граница – самая протяженная граница Израиля, и наименее защищенная из них. На текущий момент ведутся работы по возведению забора безопасности на ее северной части, от стыка с израильско-сирийской границей, в связи с опасениями по поводу проникновения террористов "Исламского государства". Также ведется строительство забора на южном участке границы между Эйлатом и Тимной. В дальнейшем планируется довести его до Масады.





