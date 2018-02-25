Анкара: решение о переносе посольства США принято вопреки мнению ООН и арабского мира

В субботу, 24 февраля, министерство иностранных дел Турции заявило, что администрация Трампа, принявшая решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, наносит серьезный ущерб мирному процессу. Согласно заявлению официальной Анкары, это решение, принятое вопреки мнению ООН и арабского мира, вызывает тревогу.

Как отмечает газета Hurriyet Daily news, в декабре минувшего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в работе саммита Организации Исламского сотрудничества в Стамбуле, во время которого лидеры более пятидесяти арабских стран осудили решение США о переносе посольства в Иерусалим.

О своем возмущении решением администрации Трампа уже заявил генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП (Организации освобождения Палестины) Саиб Арикат. По словам Ариката, выбранный для переноса посольства "день Накбы" (катастрофы, как арабы называют создание государства Израиль), "оскорбляет чувства всех мусульман".

Ранее глава ПНА Махмуд Аббас через своего пресс-секретаря Набиля Абу Рудейну прокомментировал сообщение о возможном переносе посольства США в Иерусалим уже 14 мая этого года.

"Любой односторонний шаг не способствует мирному процессу, препятствует попыткам урегулировать кризис и создает негативную атмосферу в регионе", - заявил Абу Рудейна.

Напомним, накануне, в пятницу, 23 февраля, госдепартамент США официально подтвердил планы американской администрации перенести посольство США в Иерусалим уже 14 мая 2018 года.

В этот же день президент Дональд Трамп, заявил, выступая на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд, что никогда в жизни не подвергался такому давлению, как то, которое оказывали на него после решения о переносе посольства.

"Вы знаете, каждый президент США проводил кампанию под названием "Мы собираемся признать Иерусалим столицей Израиля", однако никто из них так и не сделал этого, и я теперь понимаю, почему", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что, несмотря на "невероятное давление", намерен перенести посольство в Иерусалим, потому что "считает это правильным".

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила накануне, что посол США в Израиле Дэвид Фридман уже в мае приступит к работе из иерусалимского офиса. "Мы очень рады, что участвуем в этом историческом событии, и с нетерпением ждем открытия посольства в мае", - сказала Науэрт.





