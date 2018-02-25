18+
25 февраля 2018 г.
последняя новость: 01:02
Еврейские перспективы Украины
Российские паломники возьмут Иерусалим
Тема Холокоста затмила безопасность
Поднять голову левого лагеря
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:31 Полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода на Прибрежном шоссе
23:29 Нетаниягу приветствовал решение Трампа перенести посольство США в Иерусалим
22:18 В Тель-Авиве прошли митинги против депортации африканцев и против коррупции
21:38 Опрос: на фоне расследований в отношении Нетаниягу "Ликуд" усиливается
19:59 В Иерусалиме умер раввин Шмуэль Ойербах, глава "Иерусалимского крыла" в ультраортодоксальном движении
19:48 В воскресенье из Нагарии на юг отправится поезд, не останавливающийся в Тель-Авиве
18:59 Возле деревни Джиср аз-Зарка автомобиль насмерть сбил мужчину
13:58 Анкара: решение о переносе посольства США принято вопреки мнению ООН и арабского мира
09:47 Велосипедист разбился насмерть возле парка "Канада"
09:27 Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Эйлате временно закрыта
Загрузка...
В Израиле

Анкара: решение о переносе посольства США принято вопреки мнению ООН и арабского мира

время публикации: 24 февраля 2018 г., 13:58 | последнее обновление: 24 февраля 2018 г., 14:33 блог версия для печати фото
Анкара: решение о переносе посольства США принято вопреки мнению ООН и арабского мира
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт

В субботу, 24 февраля, министерство иностранных дел Турции заявило, что администрация Трампа, принявшая решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, наносит серьезный ущерб мирному процессу. Согласно заявлению официальной Анкары, это решение, принятое вопреки мнению ООН и арабского мира, вызывает тревогу.

Как отмечает газета Hurriyet Daily news, в декабре минувшего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в работе саммита Организации Исламского сотрудничества в Стамбуле, во время которого лидеры более пятидесяти арабских стран осудили решение США о переносе посольства в Иерусалим.

О своем возмущении решением администрации Трампа уже заявил генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП (Организации освобождения Палестины) Саиб Арикат. По словам Ариката, выбранный для переноса посольства "день Накбы" (катастрофы, как арабы называют создание государства Израиль), "оскорбляет чувства всех мусульман".

Ранее глава ПНА Махмуд Аббас через своего пресс-секретаря Набиля Абу Рудейну прокомментировал сообщение о возможном переносе посольства США в Иерусалим уже 14 мая этого года.

"Любой односторонний шаг не способствует мирному процессу, препятствует попыткам урегулировать кризис и создает негативную атмосферу в регионе", - заявил Абу Рудейна.

Напомним, накануне, в пятницу, 23 февраля, госдепартамент США официально подтвердил планы американской администрации перенести посольство США в Иерусалим уже 14 мая 2018 года.

В этот же день президент Дональд Трамп, заявил, выступая на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд, что никогда в жизни не подвергался такому давлению, как то, которое оказывали на него после решения о переносе посольства.

"Вы знаете, каждый президент США проводил кампанию под названием "Мы собираемся признать Иерусалим столицей Израиля", однако никто из них так и не сделал этого, и я теперь понимаю, почему", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что, несмотря на "невероятное давление", намерен перенести посольство в Иерусалим, потому что "считает это правильным".

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила накануне, что посол США в Израиле Дэвид Фридман уже в мае приступит к работе из иерусалимского офиса. "Мы очень рады, что участвуем в этом историческом событии, и с нетерпением ждем открытия посольства в мае", - сказала Науэрт.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 февраля 2018 г.
Генсек ООП Саиб Арикат: перенос посольства США в "день Накбы" оскорбляет чувств арабов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2018 г.
Госдеп: посольство США будет перенесено в Иерусалим 14 мая
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 февраля 2018 г.
Пресс-секретарь Аббаса о переносе посольства США: это не способствует мирному процессу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2018 г.
СМИ: посольство США может быть перенесено в Иерусалим в мае этого года







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 25 февраля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018