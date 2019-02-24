"Сохнут": в 2018 году в Израиль прибыли почти 30 тысяч новых репатриантов

По данным Еврейского агентства, за 2018 год в Израиль совершили алию свыше 29.600 человек – на 5% больше, чем за предыдущий год.

Больше всего репатриантов прибыло из России, Украины, США и Франции.

Так, из России за 2018 год прибыло свыше 10.500 человек. Из Украины – более 6.500 человек. Из США и Канады – около 3.550 репатриантов. Из Франции – свыше 2.600.

Более 660 репатриантов в минувшем году приехали из Бразилии, свыше 320 – из ЮАР.

Напомним, что согласно ранее публиковавшимся данным данным отдела статистики министерства алии и интеграции, 45% новых репатриантов принимают решение поселиться в центральной части Израиля, ещё 27% – на севере страны и почти 27% – на юге. В десятку самых популярных у новых граждан городов входят: Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим, Нетания, Бат-Ям, Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева, Ришон ле-Цион и Герцлия.





