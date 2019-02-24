СМИ: лидеры "Кахоль Лаван" сопровождали разработку проекта одностороннего размежевания в Иудее и Самарии

В октябре 2018 года Институт исследований вопросов национальной безопасности (INSS) опубликовал программу под названием "Контуры стратегического плана в отношении израильско-палестинского конфликта". Эта программа разрабатывалась на протяжении более чем двух лет группой высокопоставленных сотрудников института, в том числе его главой, бывшим начальником военной разведки Амосом Ядлиным. Напомним, что перед выборами 2015 года Ядлин был кандидатом бывшего главы "Аводы" Ицхака Герцога на пост министра обороны.

По утверждению ряда СМИ, в частности Второго канала ИТВ и газеты "Макор ришон", разработка программы проводилась при участии нынешних лидеров партии "Кахоль Лаван" Бени Ганца, Моше Яалона и Габи Ашкенази. В большинстве источников их участие определяется, как "внешнее сопровождение" проекта. Их имена не фигурируют в подписи под документом, а что касается Моше Яалона, то он не присутствовал на его презентации.

"Макор ришон" утверждал, что Ганц и Ашкенази поддерживали разработанные принципы этого плана, а Яалон был категорически против них. Аналогичную информацию по поводу позиции бывшего министра обороны получила и редакция NEWSru.co.il.

Второй канал ИТВ также утверждал, что Ганц и Ашкенази поддерживали принципы проекта, однако к моменту его публикации воздерживались от публичного оглашения своей позиции.

Портал Ynet отмечает, что Яир Лапид ознакомился с документом лишь в его окончательной редакции. Изначально он говорил, что видит в нем многочисленные "дыры", однако затем согласился с его принципами.

Программа предусматривает серию односторонних шагов, которые Израиль предпримет одновременно с декларацией о готовности к урегулированию на основе принципа "двух государств для двух народов" и призывом возобновить переговоры.

В соответствии с этой программой, Израиль должен завершить строительство разделительного забора, который обозначит контуры предстоящего размежевания с палестинскими арабами и будущие территориальные интересы Израиля. "Израиль объявит о полном замораживании строительства в одиночных поселениях, расположенных в глубине палестинской территории к востоку от разделительного забора", – говорится в тексте проекта.

Программа предусматривает передачу палестинской администрации полномочий в сфере безопасности на территориях "зоны B", что сделает их статус аналогичным территориям "зоны A", находящимся под полным контролем ПА. "Эти 40% Иудеи и Самарии станут основной будущего палестинского государства, а возможно получат статус "государства во временных границах", где проживают 98% палестинцев", – говорится в программе. Помимо этого, Израиль передаст под контроль ПНА 25% территорий "зоны C", находящихся в настоящий момент под полным контролем Израиля, для развития инфраструктур, реализации экономических проектов, призванных стимулировать развитие палестинской экономики.

В соответствии с проектом, палестинское образование получит территориальную непрерывность, будет создана система общественного транспорта, курсирующего с севера Западного берега до юга, что уменьшит непосредственный контакт между арабскими жителями и израильтянами (еврейскими поселенцами и военнослужащими).

Израиль сохранит контроль над 35% Иудеи и Самарии и декларирует, что в сферу его интересов входят лишь 10% территории, на которой расположены крупные поселенческие блоки.

Авторы проекта отмечают, что решение проблемы Газы не является частью дипломатического процесса, а также не является условием его реализации.

В INSS полагают, что реализация этого проекта может стать основой для будущего урегулирования или подготовкой к одностороннему размежевания, если соглашения достичь не удастся. Принципы этого проекта были представлены в Белом доме, с ними ознакомлен также президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман и лидеры некоторых других стран Персидского залива. В INSS полагают, что преимущество проекта в международной поддержке и легитимации, которую он может получить в регионе и за его пределами.

С момента создания партии "Хосэн ле-Исраэль" Бени Ганц несколько раз касался возможности односторонних шагов. 29 января, выступая с первой программной речью в "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве, Ганц заявил: "Правительство, отстаивающее общегосударственные интересы, будет стремиться к миру и не упустит возможности достижения изменений в регионе. Но если выяснится, что в настоящий момент добиться мира невозможно, мы сами оформим новую действительность и укрепим статус Израиля, как сильного, демократического и еврейского государства".

8 февраля в интервью газете "Едиот Ахронот", говоря об одностороннем размежевании с Газой, Ганц заявил: "Это был шаг, продиктованный государственными интересами. Этот план был хорошо осуществлен, и можно дать высокую оценку тому, как повели себя обе стороны, избежав разрыва в израильском обществе. Необходимо применить опыт и извлеченные уроки в другом месте". После того, как эти его слова вызвали резкую критику, пресс-служба "Хосэн ле-Исраэль" заявила: "Правительство Ганца не станет делать односторонних шагов, связанных с разрушением поселений".

Комментируя этот эпизод, министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, заявил в интервью NEWSru.co.il: "Прислушиваться надо к тому, как человек проговаривается, а не к тому, как он поправляется".

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментарием в пресс-службу "Кахоль Лаван". Нам сообщили следующее: "Позиция "Кахоль Лаван" в сфере безопасности будет представлена в скором времени в рамках общей партийной программы. Главной целью "Кахоль Лаван" в целом, как и глав списка, является забота о безопасности государства Израиль, при соблюдении принципа израильского суверенитета в Иорданской долине и сохранения Иерусалима, как неделимой столицы. "Кахоль Лаван" приложит усилия для того, чтобы дать надежду израильтянам, и попытается достичь мира, если это будет возможно".





