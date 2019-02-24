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В Израиле

Нетаниягу перед встречей с Путиным: Израиль будет действовать в Сирии "сколько нужно"

время публикации: 13:54 | последнее обновление: 13:54 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Владимир Путин
На сирийской границе

В воскресенье, 24 февраля, выступая на заседании правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу напомнил, что на этой неделе, в среду 27 февраля, он проведет в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Нетаниягу, главной темой обсуждения станет "иранский вопрос". "Мы также обсудим укрепление механизма координации между Армией обороны Израиля и российскими военными для сохранения стабильности и предотвращения ненужных трений в регионе", – сказал глава правительства.

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль сделает все возможно для того, что остановить попытки Ирана закрепить свое военное присутствие в Сирии. "Я меня есть ясное послание иранскому режиму, который хочет уничтожить Израиль. Израиль продолжит действовать столько, сколько нужно, чтобы остановить наращивание иранского военного присутствия в Сирии", – заявил премьер-министр.

21 февраля Нетаниягу беседовал с Путиным по телефону. Вскоре после этого была названа дата его визита в Москву.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует на встрече с Путиным обсудить ситуацию в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы. В частности, сообщалось, что российскому президенту представят карту иранских военных позиций в Сирии. Предположительно, Нетаниягу прибудет на встречу с Путиным вместе с главой военной разведки (АМАН) Тамиром Айманом и командующим военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикамом Норкиным.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 10 раз: в Москве, в Сочи, в Париже.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались только на полях парижской конференции (11 ноября), и эта встреча длилась всего 15 минут.

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Источник: Нетаниягу представит Путину карту "иранских позиций" в Сирии





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