ЦАХАЛ проводит масштабные учения "по различным сценариям, особенно для Газы"

В воскресенье, 24 февраля, Армия обороны Израиля без предупреждения начала масштабные военные учения, в которых задействованы пехотные, бронетанковые, артиллерийские и военно-воздушные силы.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, учения будут проводиться до вторника, 26 февраля.

"В ходе учений будет проверяться боевая готовность по различным сценариям, особенно для сектора Газы. Учения будут включать передислокацию сил, концентрацию огневой мощи, стрельбы и действия военно-воздушных сил", – сказано в сообщении армейской пресс-службы.

В командовании ЦАХАЛа отмечается, что речь идет о заранее запланированных учениях, но командирам подразделений не было известно, когда именно они начнутся.

Отметим, что на прошлой неделе израильские ВВС проводили учения в районе сектора Газы. А на позапрошлой неделе завершились совместные военные учения ЦАХАЛа и вооруженных сил США "Можжевеловый сокол-2019" (Juniper Falcon).

Кроме того, 18 февраля, были проведены плановые учения Армии обороны Израиля по экстренной мобилизации резервистов различных подразделений. В рамках учений проверялась система автоматического дозвона и наличие связи с резервистами.

Все эти учения проводятся на фоне обострения ситуации на границе сектора Газы после фактического провала переговоров между "палестинскими фракциями", которые проходили в Москве 11-13 февраля. ХАМАС и "Исламский джихад" отказались подписать "московскую декларацию". 17 февраля силовые структуры ХАМАСа захватили контроль над контрольно-пропускным пунктом "Керем Шалом" ("Абу Салям") со стороны сектора Газы. 15 и 22 февраля около границы Газы, при активном содействии ХАМАСа, проводились акции "марша возвращения", возобновлен "огненный террор".





