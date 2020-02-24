Боевые действия в Газе: сводка за 23-24 февраля

В ночь на 24 февраля продолжались боевые действия в районе сектора Газы.

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Обстрелы из Газы и ответные действия ЦАХАЛа 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, в 17:35 боевики "Исламского джихада" обстреляли Сдерот и район Эшколь, а также КПП "Кисуфим". Из Газы было выпущено около 20 ракет, 13 из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Сообщалось также о двух минометных снарядах, разорвавшихся около пограничного забора. Позже террористами был обстрелян Ашкелон.

Сообщений о раненых не поступало, но две жительницы Ашкелона пострадали – 64-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, когда бежала в укрытие, 20-летней девушке потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока, отмечает служба "Маген Давид Адом". Обе они были доставлены в больницу "Барзилай".

Мэр Ашкелона Томер Глам распорядился открыть общественные бомбоубежища. Он также объявил, что в связи с ракетными обстрелами в понедельник, 24 февраля, все образовательные учреждения, включая детские сады и школы системы специального образования, в городе будут закрыты. Об отмене работы учебных заведений заявили также в Сдероте, Нетивоте и населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы.

Около 18:40 "Бригады Аль-Кудса", боевое крыло террористической организации "Исламский джихад", взяли на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории вечером 23 февраля. В заявлении террористов сказано, что этот обстрел был местью за гибель одного из боевиков группировки на границе Газы. При этом в "Исламском джихаде" заявляют о готовности к массированным обстрелам территории Израиля в случае нанесения ЦАХАЛом ударов по целям в Газе. (Напомним, что ранее лидеры террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступили с заявлением, в котором пообещали отомстить за гибель боевика, убитого израильскими военными на границе Газы во время попытки заложить взрывное устройство.)

В 19:54 в Ашкелоне снова сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из сектора Газы. После 20:00 сигнал "Цева адом" прозвучал в районе Эшколь. В Эшколе зафиксировано падение нескольких ракет. Пострадавших нет.

В 20:48 от пресс-службы ЦАХАЛа поступило уточнение: вечером 23 февраля системой ПРО "Железный купол" были перехвачены 13 ракет, выпущенных террористами из сектора Газы. В общей сложности, по территории Израиля была выпущена 21 ракета.

После 21:00 в Сдероте был слышен сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Также сигнал тревоги был слышен в кибуце Нир-Ам и в поселке Нахаль-Оз. Задействована система ПРО "Железный купол". Зафиксировано падение ракеты на открытой местности в районе Шаар а-Негев. В Сдероте ракета упала рядом с домом, причинен ущерб. Пострадавших нет.

В 22:14 пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила о начале операции, в ходе которой ЦАХАЛ наносит ответные удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы. На первом этапе были атакованы объекты "Бригад Аль-Кудса" в северной части сектора. Примерно в то же время хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что ЦАХАЛ атаковал "объект сопротивления" на севере сектора Газы. Источники в Газе сообщают об одном убитом и нескольких раненых на севере сектора. В больницу "Шифа" доставлены четверо раненых в результате израильского удара по цели в районе Ат-Туфа, к востоку от города Газа.

Примерно в 22:20 сигнал "Цева адом" прозвучал в поселке Саад, неподалеку от границы сектора Газы.

В 22:40 сигнал "Цева адом", предупреждающий об обстреле из Газы, вновь был слышен в Сдероте и в населенных пунктах около границы с Газой. Затем в течение нескольких минут были повторные сигналы "Цева адом". Сообщается о падении ракет в районе Сдерота.

Террористы активизировались на фоне ударов ЦАХАЛа по боевикам в Газе.

22:50. Управление тылом опубликовало распоряжения в связи с обострением ситуации на юге страны, около границы с сектором Газы. Запрещены массовые собрания за пределами зданий. В зданиях разрешены собрания не более 300 человек. Работа может продолжаться там, где есть стандартные убежища. Эти распоряжения относятся к Ашкелону, Нетивоту, Сдероту, региональному совету Хоф Ашкелон, районам Эшколь, Сдот-Негев, Шаар а- Негев. Они действуют до 20:00 24 февраля. Для других районов Израиля ограничения не вводятся.

23:00. ПИЦ передает, что израильский БПЛА нанес удар по цели в районе Аш-Шуджуя, к востоку от города Газа. Сообщается об ударах израильских ВВС по цели к западу от города Рафах, в южной части сектора.

После 23:00 хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что израильские ВВС атаковали цель к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Сообщается также об ударе по штаб-квартире "Исламского джихада" на северной окраине Рафаха, на юге сектора. По меньшей мере, два человека были ранены.

Около полуночи пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала данные об ударах по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы и в Сирии. ЦАХАЛ заявляет, что Рафахе, на юге сектора, была атакована подземная инфраструктура, также удары были нанесены по складам, на которых хранились ракеты и части для производства ракет. В Хан-Юнисе, на юге сектора, была атакована штаб-квартира террористов, а также учебный комплекс, где боевики "военно-морских сил" проходили подготовку.

Инцидент на границе Газы утром 23 февраля

Около 7 утра 23 февраля израильские военные открыли огонь по двум боевикам, приблизившимся к пограничному забору на южном участке границы с сектором Газы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа было сказано, что террористы пытались заложить взрывное устройство, зафиксировано поражение целей. Агентство Maan писало, что израильские военные обстреляли цель в районе Абасана, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. По словам свидетелей, обстрел был осуществлен из танкового или артиллерийского оружия, а также из пулемета. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, утверждало, что израильские военные также открыли предупредительный огонь по людям, которые пытались приблизиться к раненым. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что бригада скорой помощи "Красного полумесяца" длительное время ждала разрешения военных для эвакуации раненых или убитых. ПИЦ сообщал, что израильские военные направили бульдозер и специального робота к месту происшествия. Позже министерство здравоохранения Газы сообщило, что с места происшествия эвакуированы двое раненых, их доставили в Европейскую больницу в Хан-Юнисе. Впоследствии было объявлено, что израильские военные убили двух боевиков, еще двое были ранены.

Особое возмущение в Газе вызвал тот факт, что тело одного из "шахидов", на котором могло быть взрывное устройство, поддели ковшом бульдозера, чтобы переместить на израильскую территорию. Власти Израиля заявили, что тело террориста пока не будет передано в Газу.

На фоне угроз террористов ЦАХАЛ развернул дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" на юге страны.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Февраль. 30 ракет. 13 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет (по данным на 23 февраля).

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





