Студентка, подвергшаяся сексуальному нападению со стороны арабов, признана пострадавшей от террора

Специальная комиссия министерства обороны официально признала студентку, подвергшуюся сексуальному нападению со стороны группы палестинских арабов, пострадавшей от террора.

Инцидент произошел 14 февраля 2008 года в общественном парке возле Старого города в Иерусалиме. Группа несовершеннолетних арабов окружили 25-летнюю еврейскую студентку, и удерживая девушку, ограбили ее, совершили развратные действия и причинили физические повреждения.

Решение комиссии основано на выводах главы следственного отдела полиции генерал-майора Мени Ицхаки, который постановил, что пострадавшая подверглась нападению из-за ее еврейского происхождения, а значит является жертвой террора.