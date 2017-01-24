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Студентка, подвергшаяся сексуальному нападению со стороны арабов, признана пострадавшей от террора

время публикации: 12:30 | последнее обновление: 12:30 блог версия для печати фото

Специальная комиссия министерства обороны официально признала студентку, подвергшуюся сексуальному нападению со стороны группы палестинских арабов, пострадавшей от террора.

Инцидент произошел 14 февраля 2008 года в общественном парке возле Старого города в Иерусалиме. Группа несовершеннолетних арабов окружили 25-летнюю еврейскую студентку, и удерживая девушку, ограбили ее, совершили развратные действия и причинили физические повреждения.

Решение комиссии основано на выводах главы следственного отдела полиции генерал-майора Мени Ицхаки, который постановил, что пострадавшая подверглась нападению из-за ее еврейского происхождения, а значит является жертвой террора.

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