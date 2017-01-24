Из-за похорон водителя, задавившего полицейского, блокировано движение по части шоссе на юге Израиля

В связи с похоронами Якуба аль-Киана, водителя, задавившего прапорщика спецназа полиции (ЯСАМ) Эреза Леви, начиная с 11:00 полиция блокировала движение по некоторым магистралям юга страны.

До 14:00 закрыты: развязка Омер, развязка Шокет, Кикар Эшколот, перекресток Шокет, Тель-Арад, перекресток Ятир и шоссе №316 от Бейт а-Яаран и до соединения с шоссе №31.

Полиция южного округа приведена в состояние повышенной готовности перед церемонией похорон в связи с возможными беспорядками.

23 января судьи БАГАЦ большинством голосов постановили, что тело 47-летнего Якуба аль-Киана из Умм аль-Хирана, должен быть передано родным для захоронения.

Кроме того, суд потребовал снять все ограничения на количество людей, присутствующих на похоронах. Вместе с тем, БАГАЦ постановил, что траурная церемония не должна продолжаться дольше двух часов.