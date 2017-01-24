Глава МВД пообещал освободить от муниципального налога посольства в Иерусалиме

Министр юстиции Айелет Шакед, выступая на конференции в Институте исследования национальной безопасности (INSS), сообщила, что глава МВД Арье Дери намерен освободить от уплаты муниципального налога посольства иностранных держав в Иерусалиме. Об этом сообщает сайт "Мако".

Айелет Шакед отметила, что это информация с одного из последних заседаний кабинета министров.

Министр юстиции также обратилась ко всем иностранным державам с призывом воспользоваться представившейся возможностью и перенести свои посольства в Иерусалим. Она отметила, что этот шаг поможет укрепить статус Иерусалима как столицы Израиля.