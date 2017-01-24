Дело Азарии: в суде начинается обсуждение меры наказания

Во вторник, 24 января, в военном суде в Яффо начнется обсуждение меры наказания, которое будет наложено на военнослужащего Эльора Азарию. В начале января он был признан виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", в ходе обсуждения перед судом предстанут несколько свидетелей защиты, которые представят положительную характеристику военнослужащего, в частности сообщат, что речь идет о солдате-отличнике, который длительное время добивался призыва в боевые части.

Ранее сообщалось, что прокуратура намерена потребовать для военнослужащего тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет. Как пишет военный обозреватель сайта NRG Йохай Офер, на прошлой неделе состоялась встреча представителей военной прокуратуры и адвокатов Эльора Азарии, однако никакого соглашения о мере наказания достигнуто не было. По сообщению NRG, адвокаты утверждают, что не получили никакого конкретного предложения.

После того, как будет вынесен приговор, защита намерена подать апелляцию на обвинительный вердикт суда.