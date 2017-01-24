Чиновники в муниципалитете Гиватаима подозреваются в сотрудничестве с криминальными элементами

Полиция задержала двух высокопоставленных чиновников в муниципалитете Гиватаима. Они подозреваются в том, что вступили в контакты с преступными элементами с целью сотрудничества в совершении экономических преступлений.

Полиция подозревает, что злоумышленники создали в стенах муниципалитета черный рынок, предоставлявший ссуды работникам. Предполагается, что деньги в этот рынок вкладывали криминальные элементы.

Позднее задержанные предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.