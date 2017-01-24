24 января 2017 г.
последняя новость: 14:04
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:32 Чиновники в муниципалитете Гиватаима подозреваются в сотрудничестве с криминальными элементами
12:57 Владелец "Едиот Ахронот" Арнон Мозес снова прибыл на допрос в управление ЛАХАВ-433
12:30 Студентка, подвергшаяся сексуальному нападению со стороны арабов, признана пострадавшей от террора
11:54 Из-за похорон водителя, задавившего полицейского, блокировано движение по части шоссе на юге Израиля
11:05 На севере Израиля задержан 21 арабский нелегал
10:08 Яалон против Беннета: госконтролер представит депутатам первую часть отчета об операции "Нерушимая скала"
09:18 Шири Соболь освобождена от обвинения в убийстве сестры
08:51 Расследования против Нетаниягу и возможные досрочные выборы. ОПРОС NEWSru.co.il
08:51 Аварии в Кирьят Гате и Холоне, пострадали 12 человек
07:44 Дело Азарии: в суде начинается обсуждение меры наказания
В Израиле

Чиновники в муниципалитете Гиватаима подозреваются в сотрудничестве с криминальными элементами

время публикации: 13:32 | последнее обновление: 13:32 блог версия для печати фото

Полиция задержала двух высокопоставленных чиновников в муниципалитете Гиватаима. Они подозреваются в том, что вступили в контакты с преступными элементами с целью сотрудничества в совершении экономических преступлений.

Полиция подозревает, что злоумышленники создали в стенах муниципалитета черный рынок, предоставлявший ссуды работникам. Предполагается, что деньги в этот рынок вкладывали криминальные элементы.

Позднее задержанные предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 24 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017