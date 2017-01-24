Подано обвинение против 18-летнего террориста-неудачника

Во вторник, 24 января, в окружной суд Иерусалима было подано обвинительное заключение против 18-летнего Махмуда Ияда из лагеря беженцев Дхэйшэ (в районе Бейт-Лехема).

В тексте обвинительного заключения сказано, что следствием было установлено намерение подозреваемого совершить теракт с применением холодного оружия около Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима.

Подозреваемый был задержан 17 января в иерусалимском квартале А-Тур при проверке рейсового автобуса. В ходе расследования он признался, что приехал в Иерусалим с целью осуществления теракта. По его словам, он намеревался на автобусе добраться до Шхемских ворот, купить на месте нож, с тем, чтобы совершить нападение на израильских сотрудников служб безопасности.