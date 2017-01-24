24 января 2017 г.
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В Израиле

Депутат Кнессета сравнил Дональда Трампа и Мири Регев с Гитлером

время публикации: 18:17 | последнее обновление: 18:18 блог версия для печати фото
Депутат Кнессета сравнил Дональда Трампа и Мири Регев с Гитлером

Во вторник, 24 января, в Кнессете состоялось заседание, посвященное Международному дню памяти жертв Катастрофы, которое во всем мире отмечается 27 января. Выступление депутата от партии МЕРЕЦ Иссауя Фреджа, в котором он сравнил риторику Мири Регев с речами Гитлера, вызвало бурную реакцию зала.

Речь Иссауя Фреджа была посвящена не столько израильским политикам, сколько ситуации во всем мире. В частности, он с сожалением отметил, что во многих странах мира можно заменить возрождение риторики, к которой прибегали в Германии в 1933 году. По его словам, претерпевший изменения лозунг "Германия превыше всего", который использовали нацисты, можно услышать в речах Трампа в США, "и даже у нас, из уст Мири Регев", - отметил депутат.

На сайте Кнессета отмечается, что на сегодняшнем заседании кроме депутатов присутствовали лица, пережившие Холокост, а также активисты общественных организаций.

В знак протеста несколько гостей демонстративно покинули зал заседаний. Возмущавшиеся со своих мест депутаты Орен Хазан ("Ликуд") и Одед Форер (НДИ) были удалены из зала.

Иссауй Фредж извинился за то, что его слова могли оскорбить чувства присутствующих в зале лиц, переживших Холокост. При этом он отметил, что он не думает, что в своих сравнениях он перешел границы. Поскольку, отметил депутат, необходимо усваивать уроки истории: если бы не было расизма и подстрекательства, то не было бы и Холокоста.



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