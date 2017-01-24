Либерман: "Следующая война не закончится, пока враг не поднимет белый флаг"

Министр обороны Авигдор Либерман в своем выступлении на конференции в Институте исследования национальной безопасности (INSS) заявил, что в следующей войне ЦАХАЛ будет действовать в полную силу "до тех пор, пока враг не поднимет белый флаг".

Продолжая эту тему, министр обороны заявил: "нет войнам в четверть силы или вполсилы. Неважно, где произойдет следующее столкновение. Мы будем действовать в полную силу, никаких "йеменских танцев" - шаг вперед и два назад".

Авигдор Либерман также коснулся решения о начале строительства в Иудее и Самарии 2.500 единиц жилья. Он отверг связь этого решения с началом каденции Дональда Трампа на посту президента США, отметив, что Израиль не прекращал строительства, в том числе делал это и при Обаме.

Министр обороны, говоря о перспективах палестино-израильского урегулирования, заявил, что Израилю не с кем вести переговоры. По его словам, "палестинской администрации не существует. Мы забываем о существовании Хамастана в секторе Газы, который не подчиняется Рамалле. В Иудее и Самарии существует ФАТХ, но и он не является легитимным. Так с кем подписывать договор?", - заключил он.

По словам Авигдора Либермана, Израиль обсуждает с Россией кризис в Сирии и пути выхода из него. Он заявил, что Башар Асад, являющийся союзником России, должен уйти, поскольку "он - убийца и де-факто посланник Ирана".