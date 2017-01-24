24 января 2017 г.
последняя новость: 17:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:16 Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер подписал сделку со следствием
16:48 Около тысячи арабов и друзов принимают участие в акции протеста в Магаре
15:56 "Мадам Тель-Авив" приговорена к 44 месяцам тюрьмы и денежному штрафу
15:39 Принято решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии
15:09 Подано обвинение против 18-летнего террориста-неудачника
14:33 Лауреатом премии Израиля в области инженерных исследований стал профессор Ури Шакед
14:29 В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Галилее погиб мужчина
14:21 Отложена публикация отчета госконтролера об операции "Нерушимая скала"
13:32 Чиновники в муниципалитете Гиватаима подозреваются в сотрудничестве с криминальными элементами
12:57 Владелец "Едиот Ахронот" Арнон Мозес снова прибыл на допрос в управление ЛАХАВ-433
В Израиле

"Мадам Тель-Авив" приговорена к 44 месяцам тюрьмы и денежному штрафу

время публикации: 15:56 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
"Мадам Тель-Авив" приговорена к 44 месяцам тюрьмы и денежному штрафу

В окружном суде Тель-Авива был вынесен приговор 54-летней Эйнат Арель, знакомой клиентам и партнерам по бизнесу под прозвищем "Мадам Тель-Авив".

Ранее она была признана виновной в сутенерстве, склонении к проституции, использование жилых помещений под занятие проституцией, рекламе платных сексуальных услуг, нарушении налогового законодательства, отмывании денег и других правонарушениях.

Согласно материалам обвинительного заключения, в период с 2006 и по 2013 год Эйнат Арель руководила работой трех борделей, которые располагались в жилых домах.

"Мадам Тель-Авив" приговорена к 3 годам и восьми месяцам тюремного заключения, а также штрафу в размере 32 тысяч шекелей.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
Подано обвинительное заключение против "русских менеджеров" борделя в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // Досуг // 30 декабря 2016 г.
Самые громкие секс-скандалы 2016 года. В Израиле и за рубежом. ТОП-30
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2016 г.
Задержаны жители севера, подозреваемые во ввозе проституток в Израиль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2016 г.
Работницам тель-авивского борделя удалось отстоять свое право на проституцию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 марта 2016 г.
"Мы каждый день наступаем на обнаженное женское тело". Акция на бульваре Ротшильд







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 24 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017