"Мадам Тель-Авив" приговорена к 44 месяцам тюрьмы и денежному штрафу

В окружном суде Тель-Авива был вынесен приговор 54-летней Эйнат Арель, знакомой клиентам и партнерам по бизнесу под прозвищем "Мадам Тель-Авив".

Ранее она была признана виновной в сутенерстве, склонении к проституции, использование жилых помещений под занятие проституцией, рекламе платных сексуальных услуг, нарушении налогового законодательства, отмывании денег и других правонарушениях.

Согласно материалам обвинительного заключения, в период с 2006 и по 2013 год Эйнат Арель руководила работой трех борделей, которые располагались в жилых домах.

"Мадам Тель-Авив" приговорена к 3 годам и восьми месяцам тюремного заключения, а также штрафу в размере 32 тысяч шекелей.