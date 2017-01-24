Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер подписал сделку со следствием

Бывший главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецгер подписал сделку со следствием, в рамках которой он признался в получении взяток на сумму около 5 миллионов шекелей. Эта сумма в два раза меньше той, которая, фигурировала в материалах расследования.

По информации радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Йона Мецгер будет приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Ранее, 2-й канал сообщал, что в рамках сделки государство может конфисковать принадлежащую бывшему главному раввину квартиру в центре Тель-Авива.

Обвинительное заключение было представлено в октябре 2015 года. Йона Мецгер занимал пост главного ашкеназского раввина Израиля с 2003 по 2012 год. Он обвиняется во взяточничестве и получении прибыли незаконным путем. Следователи утверждают, что деньги шли на оплату роскошного образа жизни раввина – приобретение квартир, длительные заграничные поездки. Полиция рекомендовала судить Мецгера также за отмывание денег, однако прокуратура изъяла этот пункт из обвинительного заключения.

Ранее уже предпринималась попытка заключения досудебного соглашения с раввином Мецгером, в рамках которой он мог получить 18 месяцев тюрьмы, однако сделка была отклонена юридическим советником правительства Иегудой Вайнштейном, который счел предлагавшееся наказание слишком мягким.