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В Израиле

"Дело 3000": следователи ЯЛАХ встретились с Моше Яалоном

время публикации: 20:58 | последнее обновление: 20:58 блог версия для печати фото
"Дело 3000": следователи ЯЛАХ встретились с Моше Яалоном

Вечером 24 января израильские СМИ сообщили, что в рамках проверки подозрений по так называемому "делу 3000" следователи подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями (ЯЛАХ) встретились с бывшим министром Моше Яалоном.

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Сайты Walla News и "Мако" сообщили, что темой разговора со следователями стала сделка с Германией о приобретении субмарин и боевых кораблей. При этом оба издания отмечают, что в рамках "дела 3000" нет подозрений в адрес главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Вечером 23 января 10 канал ИТВ сообщил, что кроме двух дел, расследование которых официально ведется против Биньямина Нетаниягу, полиция проверяет подозрения в отношении главы правительства еще по двум делам: "дело 3000" и "дело 4000". В материале, подготовленном журналистами Аялой Хасон, Дороном Германом и Барухом Карой, отмечалось, что на данный момент нет достоверной информации, какие подозрения легли в основу новых расследований. Согласно предположениям телеканала, "дело 3000" сосредоточено вокруг сделки с Германией о приобретении субмарин. Относительно " дела 4000" в репортаже 10-го канала не прозвучало никаких предположений.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Расследования против Нетаниягу и возможные досрочные выборы. ОПРОС NEWSru.co.il
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2017 г.
10 канал ИТВ: полиция проверяет подозрения в отношении Нетаниягу еще по двум делам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2017 г.
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