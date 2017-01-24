Владелец "Едиот Ахронот" Арнон Мозес снова прибыл на допрос в управление ЛАХАВ-433

Во вторник, 24 января, владелец издания "Едиот Ахронот" Арнон (Нони) Мозес вновь прибыл на допрос в управление полиции пор борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433). Предыдущие допросы Мозеса состоялись 15-17 января.

Владелец "Едиот Ахронот" отвечает на вопросы о его контактах с главой правительства Биньямином Нетаниягу в рамках расследования так называемого "дела 2000".

Следователи выясняют содержание бесед Мозеса и Нетаниягу, во время которых обсуждались взаимные интересы, связанные с медиарынком.

15 января сайт Walla писал: следствием установлено, что Мозес не менее 12 раз встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в присутствии третьего лица. В СМИ попали записи, сделанные во время двух из этих встреч Ари Хэро, который тогда был главой канцелярии Нетаниягу. Судя по публиковавшимся данным, во время десяти других встреч запись не велась.

- Расследования против Нетаниягу и возможные досрочные выборы. Выскажите ваше мнение

