На севере Израиля задержан 21 арабский нелегал

Во вторник, 24 января, сотрудники полиции и пограничники (МАГАВ) задержали 21 нелегала на территории палаточного городка в лесу возле Шфарама.

По сообщению полиции, трое задержанных находились в розыске. В распоряжении одного из нелегалов находилось также охотничье ружье. Задержан также перевозивший их израильтянин. Полиция подозревает, что для перевозки задержанных использовался угнанный автомобиль.

24 января задержанные предстанут перед мировым судом в Хайфе, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.