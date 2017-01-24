Расследования против Нетаниягу и возможные досрочные выборы. ОПРОС NEWSru.co.il

В последние недели, на фоне продолжающихся расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и публикаций о намерении полиции предъявить обвинения главе правительства, все чаще звучат прогнозы о возможных досрочных выборах.

Редакция NEWSru.co.il предлагает читателям ответить на вопросы, касающиеся расследований против Нетаниягу, политических симпатий и антипатий, а также отношения к вероятным политическим союзам.

- Расследования против Нетаниягу и возможные досрочные выборы. Выскажите ваше мнение

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Вечером 23 января 10 канал ИТВ сообщил, что кроме двух дел, расследование которых официально ведется против Биньямина Нетаниягу, полиция проверяет подозрения в отношении главы правительства еще по двум делам: "дело 3000" и "дело 4000". В материале, подготовленном журналистами Аялой Хасон, Дороном Германом и Барухом Карой, отмечалось, что на данный момент нет достоверной информации, какие подозрения легли в основу новых расследований. Согласно предположениям телеканала, "дело 3000" сосредоточено вокруг сделки с Германией о приобретении субмарин. Относительно " дела 4000" в репортаже 10-го канала не прозвучало никаких предположений.

Достоверно известно, что в настоящий момент полиция расследует два дела против главы правительства: "дело 1000", в рамках которого проверяются подозрения, что Биньямин Нетаниягу, а также члены его семьи получали подарки от заинтересованных лиц, в том числе от бизнесмена Арнона Милчена, и "дело 2000" о контактах Нетаниягу с издателем "Едиот Ахронот" Арноном (Нони) Мозесом, во время которых обсуждались взаимные интересы, связанные с медиарынком.

О том, что полиция порекомендует предъявить обвинения Биньямину Нетаниягу по "делу 1000", 23 января сообщала государственная радиостанция "Решет Бет". Пункты обвинения не упоминались, однако отмечалось, что следственные органы и прокуратура едины во мнении о том, что есть достаточная доказательная база для предъявления обвинений главе правительства. Аналогичное сообщение публиковали вечером 22 января Второй и Десятый каналы ИТВ.

22 января генеральный инспектор полиции Рони Альшейх в ходе брифинга прокомментировал ход расследований в отношении Биньямина Нетаниягу: "Мы находимся на финишной прямой. В ближайшие недели завершим свою работу, и материалы будут переданы прокуратуре и юридическому советнику правительства, – сказал Альшейх. – Я уверен, что нас никто не обвинит в том, что мы не представили достаточно материала". Генеральный инспектор полиции отказался отвечать на вопрос, какими будут рекомендации полиции, однако сказал: "Вы обладаете достаточно хорошей интуицией, чтобы понимать, что полиция проделала тщательную работу".

В политической системе продолжают готовиться к возможной отставке премьер-министра в случае предъявления ему обвинения. Министр юстиции Айелет Шакед заявила в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ": "В этой ситуации маловероятно создание новой коалиции в рамках действующего Кнессета, и досрочные выборы почти неизбежны".

Ранее глава партии ШАС Арье Дери заявил, что в случае отставки Нетаниягу он не поддержит ни один вариант альтернативной коалиции в Кнессете 20-го созыва. Предполагается, что опасения Дери вызваны возможностью того, что новую коалицию сформирует лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.





