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В Израиле

Яалон против Беннета: госконтролер представит депутатам первую часть отчета об операции "Нерушимая скала"

время публикации: 10:08 | последнее обновление: 10:35 блог версия для печати фото
Яалон против Беннета: госконтролер представит депутатам первую часть отчета об операции "Нерушимая скала"
Нафтали Беннет и Моше Яалон
Государственный контролер Йосеф Шапира

Во вторник, 24 января, комиссия по государственному контролю получит первую часть отчета госконтролера о деятельности военно-политического кабинета в период антитеррористической операции "Нерушимая скала" (июль-август 2014 года).

Депутат Мейрав Бен-Ари ("Кулану"), входящая в состав комиссии, заявила в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что в ближайшие недели депутаты получат остальные части отчета, однако уже 24 января состоится голосование по вопросу о публикации первой части. Против предания отчета гласности возражает премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Во вторник журналист Йоси Йегошуа опубликовал в газете "Едиот Ахронот" отрывки протоколов заседаний военно-политического кабинета во время операции, а также в период, который ей предшествовал. На этих заседаниях обсуждалась проблема террористических туннелей, ведущих из Газы на территорию Израиля.

Из опубликованных текстов следует, что бывший министр обороны Моше Яалон постоянно возражал против наземной операции по уничтожению туннелей в Газе. Этой же позиции длительное время придерживался начальник генерального штаба ЦАХАЛа Бени Ганц. Тогдашний министр экономики Нафтали Беннет настаивал на проведении операции, утверждая, что туннели несут непосредственную угрозу жизни военнослужащих и граждан. Из публикаций нельзя понять, какой позиции придерживался премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В опубликованных текстах есть и свидетельства острого личного конфликта между Яалоном и Беннетом на заседании кабинета 27 июля 2014 года.

24 января Нафтали Беннет заявил, выступая на конференции Института по исследованиям вопросов национальной безопасности: "Отчет об операции "Нерушимая скала" – это землетрясение в сфере безопасности, которое дает нам шанс на исправление положения. Из отчета очевидно, что существовала концептуальная фиксация, и это является корнем и источником всех провалов".

Бывший министр обороны Моше Яалон заявил, что поддерживает предложение о публикации отчета. "Лидеры не должны опасаться публикаций, даже если в них содержится критика, – сказал Яалон. – К сожалению, сегодня мы видим, как отрывки отчета "утекают" в прессу при помощи некоторых политиков, которые надеются таким образом получить еще несколько "лайков" в социальных сетях. Лидеры так себя не ведут".



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