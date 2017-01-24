Отложена публикация отчета госконтролера об операции "Нерушимая скала"

Специальный комитет при комиссии Кнессета по государственному контролю принял решение отложить публикацию отчета госконтролера об операции "Нерушимая скала".

По словам главы комиссии Карин Эльхарар ("Еш Атид"), решение было принято единогласно, и оно связано с наличием вопросов, касающихся безопасности в связи с возможной публикацией отчета.

29 января комитет повторно соберется на обсуждение этого вопроса. Карин Эльхарар добавила, что комиссия по госконтролю заинтересована в публикации отчета, однако это должно быть сделано без ущерба для безопасности государства.

24 января государственный контролер передал комиссии ту часть отчета, которая касается деятельности военно-политического кабинета во время операции. В этот же день Во вторник журналист Йоси Йегошуа опубликовал в газете "Едиот Ахронот" отрывки протоколов заседаний военно-политического кабинета во время операции, а также в период, который ей предшествовал. На этих заседаниях обсуждалась проблема террористических туннелей, ведущих из Газы на территорию Израиля.

Из опубликованных текстов следует, что бывший министр обороны Моше Яалон постоянно возражал против наземной операции по уничтожению туннелей в Газе. Этой же позиции длительное время придерживался начальник генерального штаба ЦАХАЛа Бени Ганц. Тогдашний министр экономики Нафтали Беннет настаивал на проведении операции, утверждая, что туннели несут непосредственную угрозу жизни военнослужащих и граждан. Из публикаций нельзя понять, какой позиции придерживался премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В опубликованных текстах есть и свидетельства острого личного конфликта между Яалоном и Беннетом на заседании кабинета 27 июля 2014 года.

24 января Нафтали Беннет заявил, выступая на конференции Института по исследованиям вопросов национальной безопасности: "Отчет об операции "Нерушимая скала" – это землетрясение в сфере безопасности, которое дает нам шанс на исправление положения. Из отчета очевидно, что существовала концептуальная фиксация, и это является корнем и источником всех провалов".

Бывший министр обороны Моше Яалон заявил, что поддерживает предложение о публикации отчета. "Лидеры не должны опасаться публикаций, даже если в них содержится критика, – сказал Яалон. – К сожалению, сегодня мы видим, как отрывки отчета "утекают" в прессу при помощи некоторых политиков, которые надеются таким образом получить еще несколько "лайков" в социальных сетях. Лидеры так себя не ведут".