24 января 2017 г.
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Прогноз погоды на 24 января: повышение температуры, вечером моросящий дождь

время публикации: 05:59 | последнее обновление: 05:59 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 24 января: повышение температуры, вечером моросящий дождь

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 24 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Устойчивый восточный ветер, особенно сильный в горах на севере. Вечером ожидается моросящий дождь.

В Иерусалиме – 11-15 градусов, в Тель-Авиве – 15-22, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 18-24. В Беэр-Шеве – 15-23, в Мицпе-Рамоне – 14-17, на побережье Мертвого моря – 18-24, в Ашкелоне – 17-20, в Ариэле – 13-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-22, на Голанских высотах – 12-17.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду ожидается дополнительное повышение температуры, возможен слабый дождь, дымка в низинах. В четверг резко похолодает, возобновятся дожди, которые усилятся к вечеру, возможны грозы, ожидается снегопад на Хермоне. В пятницу будет дождливо, холодно, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот.

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Вторник, 24 января 2017 г.
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