Из-за аварии нарушен график движения поездов между Иерусалимом и Герцлией

В ночь на вторник, 24 января, поезд врезался в автомобиль в районе поселка Бар-Гиора. Как сообщают из компании "Ракевет Исраэль", автомобиль, в котором никого не было, находился на железнодорожных путях, и поезд, в котором также не было пассажиров, врезался в него. Пострадавших не было.

В связи с аварией нарушен график работы поездов, курсирующих по маршруту Иерусалим-Герцлия. Поезда будут начинать и заканчивать движение на станции Бейт Шемеш. Там, а также на станции Иерусалим-Малха пассажирам будут предоставлены бесплатные шаттлы.

Движение поездов по обычному графику возобновится после завершения расследования обстоятельств аварии.