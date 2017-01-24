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В Израиле

Из-за аварии нарушен график движения поездов между Иерусалимом и Герцлией

время публикации: 06:56 | последнее обновление: 06:56 блог версия для печати фото
Из-за аварии нарушен график движения поездов между Иерусалимом и Герцлией

В ночь на вторник, 24 января, поезд врезался в автомобиль в районе поселка Бар-Гиора. Как сообщают из компании "Ракевет Исраэль", автомобиль, в котором никого не было, находился на железнодорожных путях, и поезд, в котором также не было пассажиров, врезался в него. Пострадавших не было.

В связи с аварией нарушен график работы поездов, курсирующих по маршруту Иерусалим-Герцлия. Поезда будут начинать и заканчивать движение на станции Бейт Шемеш. Там, а также на станции Иерусалим-Малха пассажирам будут предоставлены бесплатные шаттлы.

Движение поездов по обычному графику возобновится после завершения расследования обстоятельств аварии.

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