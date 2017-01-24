24 января 2017 г.
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Шири Соболь освобождена от обвинения в убийстве сестры

время публикации: 09:18 | последнее обновление: 09:18 блог версия для печати фото
Шири Соболь освобождена от обвинения в убийстве сестры

Во вторник, 24 января, была опубликована информация о достижении судебной сделки между прокуратурой и адвокатами Давида Эрана и Шири Соболь, обвиняемых в убийстве Гили Соболь, сестры Шири.

По условиям сделки, Давид Эран признает себя виновным и будет приговорен к 20 годам тюремного заключения. Прокуратура согласилась отказаться от требования о пожизненном заключении, согласившись с доводами защиты, согласно которым, Давид Эран находился в тяжелом психическом состоянии, и поэтому несет ограниченную ответственность за свои действия.

В рамках сделки с адвокатами Шири Соболь, прокуратура согласилась изъять из обвинительного заключения обвинение в убийстве. Соболь будет признана виновной в причинении тяжких телесных повреждений и оказании помощи в сокрытии следов совершенного преступления. Соболь будет приговорена к 10 годам заключения.

Преступление было совершено 18 февраля 2016 года. В 12:50 в полицию поступил сигнал об убийстве, совершенном в квартале Нахалат Ицхак в Тель-Авиве. Девушка, звонившая в диспетчерскую службу полиции, сообщила, что находилась в квартире вместе с сестрой, когда той позвонили на мобильный телефон. По ее словам Гили вышла на лестничную клетку, чтобы ответить на звонок, и подверглась нападению: убийца нанес ей несколько ударов ножом, а затем скрылся. Тело Гили Соболь со следами ножевых ранений было обнаружено полицией на лестничной клетке. Но позже в квартире был найден нож, которым было совершено убийство.

В квартире также прятался приятель Шири, Давид Эран. Эран Давид и Шири Соболь были признаны вменяемыми и способными нести ответственность за свои действия.

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