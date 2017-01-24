Лауреатом премии Израиля в области инженерных исследований стал профессор Ури Шакед

Во вторник, 24 января, министр просвещения Нафтали Беннет объявил о присуждении профессору Ури Шакеду премии Израиля за 2017 год в области инженерных исследований.

Глава минпроса утвердил таким образом рекомендацию комиссии во главе с профессором Зеэвом Тадмором.

Представители комиссии пояснили, что профессор Шакед является одним из крупнейших в мире специалистов в области теоретического контроля. Его работы стали основой наиболее передовых систем контроля, начиная от контроля за летательными аппаратами и до стабилизации систем управления энергией.