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Туристам, отдыхающим на Синайском полуострове, рекомендовано вернуться в Израиль

время публикации: 21:24 | последнее обновление: 21:56 блог версия для печати фото
Туристам, отдыхающим на Синайском полуострове, рекомендовано вернуться в Израиль

24 января Штаб по борьбе с террором опубликовал предупреждение о высоком уровне риска совершения террористических атак в туристических зонах в районе Синая в самое ближайшее время.

"Речь идет о районе, в котором продолжительное время сохраняется высокий уровень террористической угрозы, но вместе с тем мы обращаем внимание на то, что 25 января в Египте отмечается годовщина переворота 2011 года. В предыдущие годы в эту дату и последующие дни повышался уровень террористической активности", - говорится в предупреждении Штаба.

Штаб по борьбе с террором рекомендовал израильтянам немедленно покинуть Синайский полуостров.

Кроме того, было опубликовано обращение к родственникам израильских туристов, находящихся на Синайском полуострове: "Мы просим связаться с вашими близкими, отдыхающими на Синее, и передать им рекомендации Штаба".

Штаб оценивает существующую в районе Синая угрозу, как очень "очень высокую конкретную", что является наиболее высоким (первым) уровнем угрозы.



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