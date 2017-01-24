Израильская организация SpaceIL вышла в финал "космического" конкурса Google

Израильская некоммерческая организация SpaceIL вышла в финал международного конкурса Google Lunar X PRIZE по созданию космического аппарата для исследования Луны. Вместе с израильской командой в финал вышли частные компании Moon Express, Synergy Moon, Team Indus и Hakuto, сообщает сайт Space.com.

Финалисты должны до конца 2017 года доставить на Луну свои планетоходы. Чтобы получить первый приз в размере 20 млн долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник Земли: аппарат должен преодолеть по поверхности спутника не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов.

Заявки на участие были поданы 16 командами. Google распределит 1 млн долларов между всеми участниками отборочного конкурса, чтобы поощрить некоммерческие организации к участию в исследовании космоса.



