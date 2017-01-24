24 января 2017 г.
последняя новость: 20:10
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:05 Израильская организация SpaceIL вышла в финал "космического" конкурса Google
19:31 Глава МВД пообещал освободить от муниципального налога посольства в Иерусалиме
18:55 Либерман: "Следующая война не закончится, пока враг не поднимет белый флаг"
18:17 Депутат Кнессета сравнил Дональда Трампа и Мири Регев с Гитлером
17:16 Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер подписал сделку со следствием
16:48 Около тысячи арабов и друзов принимают участие в акции протеста в Магаре
15:56 "Мадам Тель-Авив" приговорена к 44 месяцам тюрьмы и денежному штрафу
15:39 Принято решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии
15:09 Подано обвинение против 18-летнего террориста-неудачника
14:33 Лауреатом премии Израиля в области инженерных исследований стал профессор Ури Шакед
В Израиле

Израильская организация SpaceIL вышла в финал "космического" конкурса Google

время публикации: 20:05 | последнее обновление: 20:05 блог версия для печати фото
Израильская организация SpaceIL вышла в финал "космического" конкурса Google

Израильская некоммерческая организация SpaceIL вышла в финал международного конкурса Google Lunar X PRIZE по созданию космического аппарата для исследования Луны. Вместе с израильской командой в финал вышли частные компании Moon Express, Synergy Moon, Team Indus и Hakuto, сообщает сайт Space.com.

Финалисты должны до конца 2017 года доставить на Луну свои планетоходы. Чтобы получить первый приз в размере 20 млн долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник Земли: аппарат должен преодолеть по поверхности спутника не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов.

Заявки на участие были поданы 16 командами. Google распределит 1 млн долларов между всеми участниками отборочного конкурса, чтобы поощрить некоммерческие организации к участию в исследовании космоса.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 октября 2015 г.
Израильский луноход отправится на Луну в 2017 году
// NEWSru.co.il // Досуг // 7 июля 2013 г.
Космическое лето в Тель-Авиве: выставка SpaceMania - от Вавилона до наших дней
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 февраля 2013 г.
"Безек" присоединился к проекту по созданию и запуску израильского лунохода
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 февраля 2013 г.
SpaceIL завершила разработку эскиза первого израильского лунохода







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 24 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017