Принято решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии

Во вторник, 24 января, стало известно, что глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман приняли решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии.

В сообщении пресс-службы министерства обороны подчеркивается, что новое строительство должно способствовать разрешению жилищного кризиса.

Согласно этому решению, большая часть новых домов будет построена в крупных поселенческих анклавах и около сотни - в Бейт-Эле.

Кроме того, Авигдор Либерман в ближайшее время должен представить на утверждение кабинета министров план строительства новой промышленной зоны в районе палестинской деревни Таркумия.