24 января 2017 г.
последняя новость: 15:43
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Принято решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии

время публикации: 15:39 | последнее обновление: 15:42 блог версия для печати фото
Принято решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии

Во вторник, 24 января, стало известно, что глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман приняли решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии.

В сообщении пресс-службы министерства обороны подчеркивается, что новое строительство должно способствовать разрешению жилищного кризиса.

Согласно этому решению, большая часть новых домов будет построена в крупных поселенческих анклавах и около сотни - в Бейт-Эле.

Кроме того, Авигдор Либерман в ближайшее время должен представить на утверждение кабинета министров план строительства новой промышленной зоны в районе палестинской деревни Таркумия.

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