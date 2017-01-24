Аварии в Кирьят Гате и Холоне, пострадали 12 человек

В ночь на вторник, 24 января, на шоссе №6 возле Кирьят Гата произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадали шесть человек.

25-летний мужчина поучил повреждения средней степени тяжести до тяжелых, повреждения, полученные 24-летней женщиной, оцениваются как средней степени тяжести, еще четыре человека пострадали легко.

В утренние часы 24 января на бульваре Бен Гурион в Холоне произошло столкновение между автобусом и минибусом. В результате столкновения шесть человек получили легкие повреждения. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь, а затем доставили их в больницу "Вольфсон".