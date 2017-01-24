24 января 2017 г.
последняя новость: 09:18
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:18 Шири Соболь освобождена от обвинения в убийстве сестры
08:51 Расследования против Нетаниягу и возможные досрочные выборы. ОПРОС NEWSru.co.il
08:51 Аварии в Кирьят Гате и Холоне, пострадали 12 человек
07:44 Дело Азарии: в суде начинается обсуждение меры наказания
06:56 Из-за аварии нарушен график движения поездов между Иерусалимом и Герцлией
05:59 Прогноз погоды на 24 января: повышение температуры, вечером моросящий дождь
22:53 Недалеко от Дженина осколками взрывного устройства легко ранен военнослужащий
21:23 10 канал ИТВ: полиция проверяет подозрения в отношении Нетаниягу еще по двум делам
20:40 Стрельба в Ришон ле-Ционе: ранены трое мужчин
20:28 Магазин iDigital в Тель-Авиве подвергся ограблению в "голливудском стиле"
В Израиле

Аварии в Кирьят Гате и Холоне, пострадали 12 человек

время публикации: 08:51 | последнее обновление: 08:55 блог версия для печати фото
Аварии в Кирьят Гате и Холоне, пострадали 12 человек

В ночь на вторник, 24 января, на шоссе №6 возле Кирьят Гата произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадали шесть человек.

25-летний мужчина поучил повреждения средней степени тяжести до тяжелых, повреждения, полученные 24-летней женщиной, оцениваются как средней степени тяжести, еще четыре человека пострадали легко.

В утренние часы 24 января на бульваре Бен Гурион в Холоне произошло столкновение между автобусом и минибусом. В результате столкновения шесть человек получили легкие повреждения. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь, а затем доставили их в больницу "Вольфсон".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2017 г.
Авария около Кармиэля, погибли четыре человека
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2017 г.
На 79-м шоссе автомобиль насмерть сбил мотоциклиста







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 24 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017