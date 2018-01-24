Ожидается снегопад в горах на севере, снег может выпасть и в центре страны

Местные советы населенных пунктов, расположенных на Голанских высотах и в Верхней Галилее, вновь получили предупреждения о возможном снегопаде в четверг-пятницу, 25-26 января.

Напомним, что неделю назад, после аналогичных предупреждений, снег действительно выпал не только на горе Хермон, но также в других районах Голанских высот и в Верхней Галилее, мокрый снег шел также на холмах Иерусалима, в Иудее и Самарии (хотя снежный покров продержался недолго).

Государственное метеобюро передает, что вечером 24 января, на фоне похолодания и дождей на значительной части территории страны, возобновится снегопад на Хермоне. Доступ на горный курорт может быть закрыт. Утром и днем в среду, 24 января, доступ на курорт Хермон открыт.

По данным сайта meteo-tech.co.il, снегопад на Хермоне будет идти до субботы и наиболее интенсивным станет в четверг-пятницу. При этом температура ночью на горе Хермон будет опускаться до -4 по Цельсию.

Будет холодно и в других районах Голанских высот. Предположительно, снег выпадет в районах, расположенных на высоте более 800-900 метров над уровнем моря.

В Иерусалиме температура в ночное время в четверг-пятницу будет опускаться до 3 градусов тепла, будут идти интенсивные дожди, временами с грозами. В таких условиях возможно выпадение мокрого снега на вершинах холмов в районе Иерусалима, а также в Иудее и Самарии.

Отметим, что и метеобюро Палестинской автономии сообщает о возможном снегопаде 25-26 января в районах Иудеи и Самарии, расположенных на высоте 800-900 метров над уровнем моря и более. Но уверенного "снежного прогноза", как и неделю назад, нет.

По-прежнему заснежены многие горные районы Турции, Ливана и Сирии.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.





