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24 января 2019 г.
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Проверки на границе в аэропортах Израиля. ОПРОС NEWSru.co.il

время публикации: 10:22 | последнее обновление: 10:28 блог версия для печати фото
Проверки на границе в аэропортах Израиля. ОПРОС NEWSru.co.il
Проверки на границе в аэропортах Израиля. ОПРОС NEWSru.co.il
Проверки на границе в аэропортах Израиля. ОПРОС NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il регулярно получает от читателей жалобы на работу пограничной службы израильских аэропортов. Мы неоднократно описывали истории туристов, депортированных по подозрению в попытке нелегально осесть в Израиле. Речь идет, в основном, о гражданах стран бывшего СССР, с которыми у Израиля есть договор о безвизовом режиме. Большинство депортированных рассказывают о длительном ожидании в аэропорту, об унизительных допросах, грубом отношении, отсутствии информации и отказе назвать причину депортации.

На этой неделе мы публиковали комментарии начальника службы Управления регистрации населения и миграции в аэропорту имени Бен Гуриона Амнона Шмуэли по поводу проверок на границе и приводили статистические данные по туристам и депортированным из Израиля, прибывшим из стран бывшего СССР в 2018 году.

Редакция решила провести опрос среди наших читателей в Израиле и за рубежом, чтобы выяснить ваше отношение к этой теме.

- Проверки на границе в аэропортах Израиля. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 12 вопросов; внимание: некоторые вопросы предназначены только для граждан Израиля или наоборот, для тех, у кого нет израильского гражданства)

Редакция NEWSru.co.il просит израильских читателей присылать нам информацию о депортации ваших родственников или друзей из аэропортов Израиля. В письмах рекомендуем указывать страну, из которой прибыл ваш близкий, дату прибытия и рейс, заявленную причину депортации. Можно также указать цель визита и предполагаемое время пребывания в Израиле. Эта информация нужна для подготовки новой публикации по теме. В публикации без особого согласования не будут указаны личные данные депортированных. Редакция будет признательна за краткость изложения.

- Отправить сообщение по данной теме в редакцию NEWSru.co.il
Электронный адрес редакции: newsru_israel@newsru.co.il

Статистические данные по туристам и депортированным из Израиля, прибывшим из стран бывшего СССР в 2018 году

Амнон Шмуэли предоставил редакции NEWSru.co.il данные по странам бывшего СССР за 2018 год.

Всего из России приехали в 2018 году в Израиль 326.000 туристов. 4.348 человек были сразу депортированы. 2.000 россиян остались в Израиле нелегально. 2.772 попросили политическое убежище. 539 человек удалось задержать и депортировать. 904 россиянина нашли в Израиле спутника жизни и потребовали остаться в стране на этом основании. То есть, предположительно, если исходить из того, что решение о депортации в аэропорту всегда оправданно, около 3% россиян вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль. Но, даже если предположить, что все решения о депортации в аэропорту неверны, не менее 2% россиян вводят пограничников в заблуждение. При этом сразу депортируют примерно 13 человек из 1000 прибывших (1,3%).

Украина. 158.000 туристов. 7.730 депортированы на границе. 3.647 остались нелегально. 1.765 попросили политическое убежище. 4.725 задержаны и депортированы. 1.569 женились или вышли замуж за израильтян. Исходя из этих данных, если считать все решения о депортации оправданными, около 12% украинских граждан вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль. Если предположить, что все решения о депортации неверны, более 7% украинцев вводят пограничников в заблуждение. Сразу депортируют 49 из 1000 (4,9%).

Грузия. 9.700 туристов. 300 депортированы на границе. 780 остались нелегально. 400 попросили политическое убежище. 1.263 были пойманы и выдворены из страны. 155 нашли супругов. Таким образом, если все решения о депортации оправданны, примерно 30% грузинских граждан вводят в заблуждение израильских пограничников. Даже если предположить, что все решения о депортации неверны, около 27% грузин вводят пограничников в заблуждение. Сразу депортируют 31 из 1000 (3,1%).

Молдова. 9.151 турист. 1.423 депортированы на границе. 299 остались нелегально. 436 попросили политическое убежище. 288 были пойманы и депортированы. 277 нашли партнеров. Если все решения о депортации верны, около 30% молдавских граждан вводят в заблуждение израильских пограничников. Если предположить, что все решения о депортации неверны, около 14% молдаван вводят пограничников в заблуждение. Сразу депортируют 156 из 1000 (15,6%).

Беларусь. 35.000 туристов. 548 были депортированы на границе. 234 остались нелегально. 376 попросили политического убежище (в 4 раза больше чем в предыдущем году). 86 были депортированы. По "быстрым бракам" данных нет. Предположительно, если все решения о депортации верны, 3-4% белорусов вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль. Если предположить, что все решения о депортации неверны, около 2% белорусов вводят пограничников в заблуждение. Сразу депортируют 16 из 1000 (1,6%).

Эти цифры, по мнению Управления по вопросам регистрации населения и миграции, объясняют строгие проверки на границе в отношении выходцев из вышеуказанных стран.

- Проверки на границе в аэропортах Израиля. ОПРОС NEWSru.co.il

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 января 2019 г.
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