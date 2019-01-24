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Предъявлено обвинение главному подозреваемому по делу о "еврейском терроре"

время публикации: 09:20 | последнее обновление: 10:36 блог версия для печати фото
Предъявлено обвинение главному подозреваемому по делу о "еврейском терроре"
Рехалим, Самария
Похороны Айши ар-Раби в Бидии, 13 октября 2018 года

Прокуратура предъявила обвинение подростку, задержанному по подозрению в причастности к гибели палестинской арабки Аиши Мухаммад ар-Раби. 16-летний учащийся йешивы "При а-Арец" в поселении Рехалим обвиняется в совершении теракта, приведшего к непредумышленному убийству, а также в сознательном причинении ущерба транспортному средству с отягчающими обстоятельствами.

Обвиняемый, чье имя запрещено к публикации, был задержан почти месяц назад. Изначально спецслужбы инкриминировали подростку убийство на расистской почве, однако в ходе следствия параграф обвинения был изменен на непредумышленное убийство. На протяжении всего следствия он отказывался отвечать на вопросы. Перед подачей обвинения адвокаты задержанного заявили, что намерены просить о предоставлении ему права на слушанье.

По этому делу были задерджаны еще четверо учащихся йешивы "При а-Арец", однако их освободили из-под стражи. В то же время, в тексте обвинительного заключения отмечается, что в момент совершения преступления рядом с главным подозреваемым находились и другие лица.

Инцидент произошел в октябре 2018 года на шоссе №60 между перекрестком Тапуах и перекрестком Рехалим. В автомобиль Аиши, матери девяти детей, был брошен блок весом более двух килограмм. Женщина скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы. Муж Аишы, также находившийся в машине, получил травмы средней степени тяжести.

В обвинительном заключении отмечается, что преступление было совершено "по идеологическим мотивам на почве расизма и ненависти к арабам".

Как сообщалось ранее, на следующий день после инцидента в йешиву "При а-Арец" приехала группа активистов, которые встречались с учащимися и инструктировали их по поводу поведения на допросах в Общей службе безопасности (ШАБАК).

В ходе судебного заседания, состоявшегося накануне, судья мирового суда Ришон ле-Циона Гай Авнон сообщил, что на камне, которым была убита женщина был найден генетический материал, ДНК которого совпадает с ДНК главного подозреваемого. Это явилось главной уликой, позволившей следователям обосновать обвинение подростка в причастности к инциденту

Одновременно с подачей обвинения прокуратура попросила продлить срок содержания арестованного под стражей до окончания суда. Газета "Гаарец" сообщила со ссылкой на источники в полиции, что не ожидается предъявление обвинений другим фигурантам.



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