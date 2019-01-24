Резервисты войск ПВО получили приказ о мобилизации

Резервисты войск противовоздушной обороны получили "приказ номер 8" (приказ о срочной мобилизации) в связи с решением развернуть дополнительные батареи ПРО "Железный купол", сообщает государственная служба новостей "Кан".

Ранее сообщалось, что командование ЦАХАЛа приняло решение развернуть дополнительную батарею системы "Железный купол" на территории Гуш Дана.

Также батареи развернуты на юге страны.

Отметим, что эти события происходят на фоне напряженной ситуации на северной границе Израиля и обострения конфликта с ХАМАСом в секторе Газы. Судя по имеющейся информации, ХАМАС не получил третий перевод "катарских денег" и готовится к возобновлению вооруженного противостояния. Хотя ранее СМИ сообщали, что правительство Израиля разрешило перевести в Газу очередные 15 миллионов долларов из Катара.

Высока вероятность обстрелов из Газы после очередного этапа "марша возвращения", намеченного на пятницу, 25 января.

После недавней провокации "Исламского джихада", когда снайпером был ранен израильский офицер, и ответных ударов ЦАХАЛа по целям в Газе, в результате которых один боевик ХАМАСа был убит и еще несколько получили ранения, руководство ХАМАСа не отдавало приказа о ракетных обстрелах израильской территории.

Предыдущий обстрел из Газы был зафиксирован 12 января. Тогда в ответ ЦАХАЛ атаковал объекты боевиков ХАМАСа.

Напомним, что в ноябре прошлого года террористы установили своеобразный рекорд, выпустив в течение одних суток из Газы по территории Израиля около 500 ракет и минометных снарядов.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.