Приглашение Нетаниягу и Ганца в США как фактор в предвыборной борьбе. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Решение президента США Дональда Трампа опубликовать (судя по всему) проект "сделки века" еще до выборов в Кнессет 23-го созыва, стало порцией целительного бальзама на раны премьер-министра Биньямина Нетаниягу под конец этой недели. Этот ход Трампа дает Нетаниягу шанс сфокусировать кампанию на вопросах внешней политики, то есть на тех, которые считаются "зоной комфорта" премьер-министра. Всякий раз, когда предвыборная кампания вращалась вокруг внешней политики, правый лагерь и Нетаниягу в частности одерживали победу.

До того, как стало известно о приглашении в США, эта предвыборная неделя не сулила премьер-министру ничего хорошего.

Вечером во вторник, 21 января, несколько сотен человек собрались в иерусалимском Дворце конгрессов "Биньяней а-Ума". Именно там в 1996 году Биньямин Нетаниягу проводил победное мероприятие после выборов, на которых он впервые был избран на пост премьер-министра Израиля. Именно там глава правительства решил открыть предвыборную кампанию 2020 года. Возможно последнюю и однозначно критически важную.

В Иерусалиме в минувший вторник было холодно и дождливо. Нетаниягу поблагодарил собравшихся и произнес свою классическую предвыборную речь: "Ликуд" – это лучшее десятилетие, Ганц и "Кахоль Лаван" – это левые, нацепившие маски центристов, Нисанкорен – будущий министр финансов и т.д. Одну лишь тему глава правительства предпочел обойти молчанием. Нетаниягу не сказал ни слова об иммунитете, хотя многие считают, что эта тема волнует его более всего остального.

Для молчания Нетаниягу была простая и понятная причина. Битва против создания комиссии, которая получит полномочия обсуждать просьбу Нетаниягу об иммунитете, была проиграна на этой неделе главой правительства почти окончательно. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы в следующий вторник (максимум в среду, если "Ликуд" примет решение прибегнуть к филибастеру) не было объявлено о создании комиссии. В "Кахоль Лаван" уже так остро чувствуют запах победы, что поспешили опубликовать расписание обсуждений на комиссии. Ави Нисанкорен, который предположительно возглавит комиссию, намерен начать обсуждения 30 января. В окружении Ави Нисанкорена говорят о том, что трех недель более чем достаточно для того, чтобы завершить процесс обсуждения.

Очень может быть, что "Кахоль Лаван" потребуется еще меньше времени. В "Ликуде" взвешивают возможность бойкотировать заседания комиссии, предоставив "Кахоль Лаван" и другим оппозиционным фракциям возможность победить в отсутствие противников. В этом случае и недели может оказаться достаточно.

Создание комиссии стало неизбежным после того, как спикер Кнессета Юлий Эдельштейн объявил о созыве пленарного заседания. В "Ликуде" это решение спикера вызвало гнев. "Он позволяет "Кахоль Лаван" превратить Кнессет в платформу для их предвыборной кампании. Это возмутительно и не может остаться без последствий", – сказал мне источник в "Ликуде". Реакцию "Кахоль Лаван" можно подытожить словами "лучше поздно, чем никогда". И тем мне менее, в "Кахоль Лаван" заявляют, что угроза отстранить Эдельштейна остается в силе.

В команде спикера Кнессета, в свою очередь, отвергают обвинения обеих сторон, "Если нападают и те, и другие, значит все делается правильно", – сказал мне источник в окружении Эдельштейна. По словам приближенных спикера, он действует в полном соответствии со своими обещаниями: не подталкивает созыв пленарного заседания, но и не тормозит его сознательно.

После того, как стало известно, что президент Трамп пригласил Нетаниягу и Ганца в США, в "Кахоль Лаван" поспешили заявить, что не намерены менять график обсуждения просьбы Нетаниягу об иммунитете. И в то же время, в оппозиции отлично понимают, что возвращение на повестку интенсивного обсуждения "сделки века" меняет правила игры. Встреча Нетаниягу, Ганца и Трампа состоится, судя по всему, 28 января, в тот самый день, когда Кнессет будет обсуждать вопрос создания организационной комиссии. С точки зрения внимания СМИ, трудно будет "перевесить" встречу президента США с израильскими лидерами.

Положение Бени Ганца осложняется еще и тем, что, по словам вице-президента США Майка Пенса, участие главы "Кахоль Лаван" во встрече с Трампом было инициировано… Биньямином Нетаниягу. Иными словами, глава правительства, отправляясь в суперважную поездку, берет с собой малоопытного главу оппозиции. Не слишком впечатляющий статус.

Вечером 23 января в "Кахоль Лаван" отказались как бы то ни было комментировать сложившуюся ситуацию.

Планируемая публикация проекта "сделки века" создает дилеммы и для правых партий. Если речь действительно идет о создании палестинского государства на 70% территорий Иудеи и Самарии, "Ямина" не может сказать "да" такому плану, даже если государство будет демилитаризованным. С другой стороны, план, предусматривающий сохранение всех поселений, не навязывающий контуры границ – это лучшее, что правые в Израиле могут ожидать. К тому же бескомпромиссная позиция руководства Палестинской автономии, которая без сомнения этот план отклонит, делает его "безопасным" и с точки зрения правых.

Еще до того, как "сделка века" вернулась на повестку дня, лидер "Кахоль Лаван" по своей инициативе вернул тему внешней политики в центр предвыборной кампании. Поездка Бени Ганца в Иорданскую долину, его заявление о распространении суверенитета "в координации с мировым сообществом" преследовали очевидную цель: обратиться к правым избирателям. Вместо этого пришлось объяснять слова Яэль Герман о "размежевании".

В остальных партиях предвыборная кампания разгорается. Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан РЭКА", что его партия не присоединится к коалиции с "пятой колонной или ультраортдоксами". Одновременно Либерман добавил, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" похоронили возможность создания правительства национального единства. Несмотря на это, Либерман вновь повторил, что четвертых выборов не будет. Как можно сформировать коалицию, которая не является правительством национального единства, не включает в себя ультраортодоксов или арабов, он не объяснил.