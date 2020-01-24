Однодневная зимняя буря в Израиле: шторм на побережье, снег в горах

Утром в пятницу, 24 января, не только на вершине горы Хермон, но также в других горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи выпал снег. В частности, снегопад начался в Цфате, Мадждаль-Шамсе и других населенных пунктах. Ожидается слабый снегопад на холмах в районе Иерусалима и Бейт-Лехема, расположенных на высоте более 900 метров над уровнем моря. В других северных и центральных районах страны в первой половине дня – дожди, временами с градом и грозами. Незначительные осадки и на юге Израиля.

Есть опасность затоплений в низинах в прибрежных районах и в долинах на востоке страны, прежде всего в Иорданской долине и долине Мертвого моря.

Температура воздуха: в Иерусалиме – 4-7 градусов, в Тель-Авиве – 12-15, в Хайфе – 8-14, в Эйлате – 12-19, в Беэр-Шеве – 7-12, в Мицпе-Рамоне – 4-7, на побережье Мертвого моря – 13-16, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-14, в Ариэле – 4-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-15, на Голанских высотах – 7-12.

Метеорологи не прогнозируют образование устойчивого снежного покрова где-либо, кроме Хермона. К вечеру пятницы осадки прекратятся. Впрочем, в субботу будет холодно, и снег в горных районах местами может не растаять.

В начале следующей недели ожидается постепенное повышение температуры до уровня среднесезонной, переменная облачность, без осадков.

Таким образом, пятничная "зимняя буря" в Израиле будет однодневной. Но в этот день погода по-настоящему зимняя: дожди, град, очень сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря – скорость ветра до 60 км/ч, высота волн до 4,5 метров.