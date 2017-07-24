Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу и короля Иордании Абдаллы II

Вечером 24 июля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и королем Иордании Абдаллой II. Главной темой беседы стала ситуация вокруг Храмовой горы и кризис, вызванный инцидентом возле посольства Израиля в Аммане.

По информации сайта "Мако", иорданский монарх потребовал от Израиля немедленно демонтировать рамки металлоискателей, установленные на Храмовой горе.

Чуть ранее пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля распространила следующее заявление: "Контакты между Израилем и Иорданией последних 24 часов, проходили в атмосфере сотрудничества. Не было никакого иорданского требования убрать металлодетекторы с Храмовой горы в обмен на возвращение охранника".