Подозреваемый по "делу субмарин" Авриэль Бар Йосеф помещен под домашний арест

В понедельник, 24 июля, мировой суд в Ришон ле-Ционе постановил поместить под домашний арест одного подозреваемых по "делу субмарин" - бывшего заместителя главы совета по национальной безопасности Авриэля Бар Йосефа.

Согласно решению суда, он будет находиться под домашним арестом в течение двух недель. Кроме того, в течение 180 дней ему запрещено выезжать из страны, а в течение 90 дней он не сможет заходить в правительственные учреждения.

Бар Йосеф был задержан 10 июля во время совместной операции сотрудников полиции Израиля, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием капитала. Он подозревается во взяточничестве и получении прибыли обманным путем.

Тем временем бизнесмен Мики Ганор, получивший статус госсвидетеля, начал давать первые показания. Еще один подозреваемый по этому делу, адвокат Биньямина Нетаниягу Давид Шимрон, с разрешения полиции выехал за границу. Однако по возвращении он вновь будет вызван на допрос.