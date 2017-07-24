Нетаниягу прокомментировал инцидент в Иордании

В понедельник, 24 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал инцидент возле посольства Израиля в Аммане.

"Мы постоянно контактируем с представителями спецслужб и правительства в Аммане на всех уровнях, чтобы привести к скорейшему завершению этого инцидента. Утром в МИДе состоялась беседа с послом Иордании, от которого мы ожидаем помощи в этом вопросе. Мы поддерживаем контакты и через иные каналы, и наша цель одна: как можно быстрее завершить инцидент и вернуть наших граждан домой".

Как сообщалось ранее, высокопоставленный представитель израильских спецслужб отправился в Амман для ведения переговоров о завершении инцидента. В связи с этим, заседание военно-политического кабинета, которое должно было начаться в 14:00, перенесено на 19:00.