В Негеве погибла трехлетняя девочка

В понедельник, 24 июля, в поликлинику в бедуинском поселке Тель-Шева была доставлена трехлетняя девочка без признаков жизни. Вероятно, ребенка сбил автомобиль.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" вместе с работниками поликлиники провели девочке реанимационные мероприятия, но вынуждены были констатировать ее смерть.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

Сообщается также о ДТП на улице Бальфур в Бат-Яме. Такси сбило 60-летнюю женщину. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Сотрудники дорожной полиции допрашивают таксиста.

Из-за аварии улица Бальфур перекрыта для движения на участке между улицами Йерушалаим и Ротшильд.