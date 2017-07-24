Михаил Мирилашвили избран президентом Евроазиатского еврейского конгресса

В понедельник, 24 июля, в комплексе "Кфар Маккабия" в Рамат-Гане состоялась внеочередная Генеральная ассамблея Евроазиатского еврейского конгресса, с целью избрать новое руководство и реорганизовать Конгресс. Новым президентом ЕАЕК был избран Михаил Мирилашвили, которой до сих пор являлся первым вице-президентом этой организации. Председателем правления стал бизнесмен и инвестор, президент организации "Лимуд-СНГ" Аарон Френкель.

Михаил Мирилашвили (57), родился в Грузии, педиатр по образованию. Предприниматель, меценат, общественный деятель, вице-президент РЕК и президент петербургского отделения РЕК. Является по совместительству заместителем президента Всемирного еврейского конгресса и поддерживает многие еврейские и сионистские институты и организации, в том числе Всемирное движение "Маккаби", музей "Яд ва-Шем", Центр мира Переса, ЕА "Сохнут", больницы Ихилов и Шибу, Тель-Авивский университет, Музыкальную академию в Иерусалиме и многие другие. Кроме этого, Мирилашвили поддерживает многие общественные проекты на территории бывшего СССР. Центр его деятельности в Санкт-Петербурге.

Мирилашвили после своего избрания обратился к присутствующим: "Моя цель, как и цель ЕАЕК, это процветание еврейских общин в диаспоре. Мы обязаны поддерживать наши общины везде и всегда. Не только в наших интересах, но в интересах Израиля наличие сильной и процветающей диаспоры во всем мире!". В своем выступлении Мирилашвили осудил теракт в Халамише и упомянул о предвзятости ЮНЕСКО в отношении Израиля: "Резолюции ЮНЕСКО, объявляющие пещеру праотцов в Хевроне частью культурного наследия несуществующего палестинского народа, или отрицающие связь еврейского народа с Храмовой горой, внушают ложную надежду палестинцам и усиливают боевой дух террористов, тем самым усугубляя и так взрывоопасную ситуацию на Ближнем востоке. Таким образом ЮНЕСКО фактически поддерживает террор".

Евроазиатский еврейский конгресс был создан в 2002 г. по инициативе лидеров Еврейского конгресса Казахстана, Федерации еврейских организаций и общин России (Ваада России) и Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (Ваада Украины). ЕАЕК был создан для защиты прав и законных интересов еврейского народа, а также для содействия удовлетворению общинных интересов и потребностей и защиты прав еврейского народа. На сегодняшний день полноправными членами ЕАЕК являются еврейские общины следующих государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Македония, Болгария, Грузия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Польша, Россия, Сингапур, Словения, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Филиппины и Япония.