Утонул полковник Рами Фейг -лауреат премии Израиля в области безопасности

Сегодня состоятся похороны 49-летнего полковника в отставке Рами Фейга, лауреата премии Израиля в области безопасности, который утонул в море в прошлую субботу.

По словам родных, Фейг вошел в воду вместе с 13-летним сыном, когда их накрыла волна. Отец успел вытолкнуть мальчика на берег, но сам утонул.

Последний раз имя Фейга попало на страницы газеты два года назад, когда ему удалось мобилизовать для стартапа Unispectral 7,5 миллиона долларов. Основанная им компания специализируется на производстве программного обеспечения для сенсорных датчиков камер.

Похороны Рами Фейга состоятся в понедельник, 24 июля, в 18:00 на кладбище "Менуха Нехона" в Кфар-Сабе.

В субботу, на другом пляже, недалеко от Неве-Ям, при схожих обстоятельствах утонул известный израильский певец Амир Фришер Гутман.





