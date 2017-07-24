Глава правительства Грузии прибыл в Израиль с официальным визитом

Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили прибыл в Израиль с двухдневным официальным визитом.

В международном аэропорту Бен-Гурион его встречала заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели. В своем Twitter она написала, что будет вместе с министром иностранных дел оказать гостеприимство главе правительства Грузии.

Пресс-служба грузинского правительства сообщила, что визит премьера начнется со встречи с Биньямином Нетаниягу, после которой главы двух государств выступят с совместным заявлением для СМИ.

В Иерусалиме Георгий Квирикашвили также проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и главой парламентской оппозиции Ицхаком Герцогом. Запланирована встреча главы правительства Грузии с Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и представителями грузинской диаспоры.