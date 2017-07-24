Состоялась встреча Биньямина Нетаниягу и Георгия Квирикашвили

В понедельник, 24 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в своей канцелярии в Иерусалиме премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. В этой встрече принимали участие министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе, министр охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и диаспоры Зеэв Элькин, министр регионального сотрудничества Цахи Анегби, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели и заместитель министра в министерстве главы правительства Майкл Орен.

Георгий Квирикашвили пригласил Биньямина Нетаниягу посетить Грузию, и израильский премьер принял это приглашение, сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Биньямин Нетаниягу отметил, что 2.600 лет евреи проживают на территории Грузии. Сегодня в этой стране насчитывается 100.000 евреев. "Мне повезло, что многие из них - мои хорошие друзья, а некоторые даже присутствуют на этой встрече", - сказал израильский премьер.

Биньямин Нетаниягу говорил о том, что между народами двух стран существует взаимная симпатия, которая возникла благодаря выходцам из Грузии, проживающими в Израиле.

"Я считаю, что мы все столкнулись с большой угрозой. События, происходящие в Сирии, беспокоят и Израиль, и Грузию. Мы должны действовать сообща, чтобы победить силы радикального ислама", - сказал Нетаниягу.

"Я был в Грузии, и меня очень впечатлил талант грузинского народа, его дружелюбие, и то, как быстро и естественно между нами возникла симпатия. Мы – "близнецы", живущие в тяжелом регионе. Мы маленькие страны с большим будущим. Я думаю, мы сможем предложить лучшее будущее, если будем работать вместе", - заключил Биньямин Нетаниягу.

Георгий Квирикашвили напомнил, что в 2017 году Израиль и Грузия отмечают 25 лет установления дипломатических отношений. "Отношения между нашими народами хорошие и глубокие длятся уже многие поколения, и мы гордимся этой особенной дружбой между нашими гражданами. Я рад тому, что билатеральные отношения между Израилем и Грузией развиваются в быстром темпе. Я уверен, что визиты высокопоставленных лиц дают этому дополнительный стимул", - сказал глава правительства Грузии.