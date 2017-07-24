24 июля 2017 г.
последняя новость: 11:37
Как возрождается культ Сталина
Кожа на ногах может указать на рак
Кабачковый торт
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:36 В Негеве погибла трехлетняя девочка
11:16 Молодой мужчина задержан по подозрению в торговле наркотиками через аппликацию Telegrass
10:51 Молодой мужчина тяжело пострадал в результате взрыва трубы в Самарии
10:19 Подозрение: жители Яффо хранили в чемоданах 50 килограммов наркотических веществ
10:06 Спецпредставитель президента США прибывает в Израиль для переговоров о кризисе вокруг Храмовой горы
09:31 На трассе № 70 перевернулись емкости с химическим веществом, шоссе перекрыто
08:41 Заседание военно-политического кабинета было прервано, решения не приняты
08:10 Драка в Нетании, ранен молодой мужчина
07:10 Опрос "Геокартографии": действующая коалиция набирает 70 мандатов
06:52 Беспорядки в Иерусалиме: палестинцы сообщают о 25 раненых
В Израиле

Спецпредставитель президента США прибывает в Израиль для переговоров о кризисе вокруг Храмовой горы

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 10:06 блог версия для печати фото
Джейсон Гринблат

В понедельник, 24 июля, в Израиль прибывает Джейсон Гринблат специальный представитель президента США Дональда Трампа.

На сей раз, цель визита Гринблата не возобновление переговоров между Израилем и ПНА, а попытка урегулировать кризис вокруг Храмовой горы.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом и обсуждал с ним возможные пути урегулирования.

Телекомпания CNN сообщила также, что зять президента США Джаред Кушнер поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, пытаясь добиться снижения уровня напряженности.

Напомним, что в 14:00 возобновится заседание военно-политического кабинета, который продолжит обсуждение кризиса на Храмовой горе. Накануне совещание продолжалось более шести часов и завершилось лишь в 2:30 ночи без принятия определенного решения.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
В Иерусалиме прошли палестино-американские переговоры
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2017 г.
Заседание военно-политического кабинета было прервано, решения не приняты







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 24 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017