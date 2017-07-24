Спецпредставитель президента США прибывает в Израиль для переговоров о кризисе вокруг Храмовой горы

В понедельник, 24 июля, в Израиль прибывает Джейсон Гринблат специальный представитель президента США Дональда Трампа.

На сей раз, цель визита Гринблата не возобновление переговоров между Израилем и ПНА, а попытка урегулировать кризис вокруг Храмовой горы.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом и обсуждал с ним возможные пути урегулирования.

Телекомпания CNN сообщила также, что зять президента США Джаред Кушнер поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, пытаясь добиться снижения уровня напряженности.

Напомним, что в 14:00 возобновится заседание военно-политического кабинета, который продолжит обсуждение кризиса на Храмовой горе. Накануне совещание продолжалось более шести часов и завершилось лишь в 2:30 ночи без принятия определенного решения.