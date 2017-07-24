Певца Амира Фришера (Пэй) Гутмана похоронят в Нетании

Во вторник, 25 июля, в 18 часов в Нетании пройдут похороны певца Амира Фришера (Пэй) Гутмана. Его похоронят на кладбище "Менухат олам". Семья покойного просит, чтобы желающие проводить певца в последний путь, приходили только в белых одеждах и приносили белые цветы.

В тот же день в 12 часов в театре "Габима" пройдет церемония прощания с Гутманом.

Фришер Гутман утонул на пляже недалеко от Неве-Ям в минувшую субботу, 22 июля. По информации в СМИ, Гутман увидел, как волна накрыла его приятельницу и 5-летнюю племянницу, и он и бросился им на помощь. Несколько любителей серфинга, находившихся в море, вынесли на берег девочку и женщину. Амир Гутман был обнаружен позже. Когда его вытащили из воды, он уже не дышал.

Почти сутки врачи больницы "Рамбам" боролись за его жизнь. В воскресенье, 23 июля, около 15:30 они сообщили, что прекратили реанимационные мероприятия, так как шансов на спасение пациента не осталось.

После смерти тело Фришера Гутмана было передано на экспертизу, чтобы установить, есть ли связь между тем, что организм певца не смог справиться с последствиями несчастного случая, и лечением, которое он проходил в течение нескольких месяцев.

В начале прошлого года врачи сообщили Гутману, что у него лимфома. Уже была назначена дата операции по пересадке костного мозга, когда выяснилось, что произошла ошибка. У Амира была не лимфома, а редкая инфекционная болезнь - кикучи, симптомы которой ввели в заблуждение онкологов. В субботу, 22 июля, Амир Фришер Гутман собрал на пляже своих друзей и родственников, чтобы отпраздновать "второе рождение" - день, когда ему стало известно о том, что у него нет рака.